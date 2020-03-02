Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul 33. bölüm full tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm tekrar izle! Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul, Kanal D ekranlarında 2 Mart akşamı 33. bölümü ile izleyiciyle buluşuyor. Yayınlanan fragmanlar ve geçen haftaki bölüm ile büyük merak uyandıran dizide bu hafta tüm gerçekler ortaya çıkacak mı merak ediliyor. Zalim İstanbul 33. bölüm full tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm kanald, Zalim İst son bölüm tekrar izle gibi konulara dair merak edilenler haberimizde sizlerle...

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ZALİM İSTANBUL'DA BU HAFTA NELER OLACAK?

Zalim İstanbul'un 2 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelecek bölümünde; Agâh öğrendiği gerçekle yıkılır. Şeniz Agâh’ın kaydı dinlediğinde habersiz ona ulaşmaya çalışırken Agâh tüm gemileri yakmıştır. Ceren Şeniz’in çöküşünü keyifle izlerken köşkte bebeğin varlığı tüm dengesini bozacaktır.

Nedim Oya’nın kardeş olduklarını söylemesi ile ne düşüneceğini bilemez haldedir. Oya ise Nedim’i kaybetmemek için her şeyi anlatmaya kararlıdır. Nedim için esas yıkım ise amcasının ihaneti öğrendiğini duyması ile olacaktır. Cenk babasındaki garipliği fark edip peşine düşerken hayatının en büyük sırrına da ulaşması an meselesidir.