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Alo 174'ün yanında bir servis daha açıldı
08.03.2020 - 17:28 | Son Güncelleme: 08.03.2020 - 20:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bilgi ve iletişim çağındayız. Alo 174'ü bazen arkadaşlar aramaktan imtina edebiliyorlar. Biz de Alo 174'ün yanında bir servis daha açalım dedik, bunun da adı WhatsApp servisi. 05011740174'e herhangi bir gıda ile ilgili konuda şikayetinizi bildirebilirsiniz."
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan pakdemirli,alo 174,
686647 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/686647.aspx
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