Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RAMO 9. Bölüm İZLE, Ramo Son Bölüm Full Tek Parça İzlee, Ramo show tv izle... Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç gibi oldukça sevilen isimlerin paylaştığı Ramo bu hafta da yeni bölümüyle yine ekranlarda olacak. Alpay-Ramo karşılaşmasında bu defa neler olacak, Ramo düşmanını alt edip babasının intikamını alabilecek mi? Sibel ve Ramo aşkında neler oluyor? Bu ve benzeri soruları merak eden Ramo dizisi fanları bu akşam yayınlanacak bölümle sorularının cevaplarını alacak. Şimdiden internette "RAMO 9. Bölüm İZLE, Ramo Son Bölüm Full Tek Parça İzlee, Ramo show tv izle... " şeklinde arama yapan dizi severler için derlediğimiz haberimizde merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulacaksınız. İşte RAMO 9. Bölüm İZLE, Ramo Son Bölüm Full Tek Parça İzlee, Ramo show tv izle... vb tüm detaylar burada...

RAMO 9. BÖLÜM FULL İZLE

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo’nun kadrosu açıklandı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım’ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimlerine geçtiğimiz haftalarda Adana’da başlandı.

RAMO DİZİSİ KONUSU

İntenet dizisi olan ‘’Sıfır Bir’’ dizisine benzer bir dizi olan Ramo, Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Sıfır Bir dizisi gibi çekimler Adana’da olacak.

RAMO 8. BÖLÜM TEKRARI İZLE