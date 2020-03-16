Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 73. bölüm full tek parça izle, Yasak Elma son bölüm tekrar izle, Yasak Elma 74. yeni bölüm fragmanı! Yasak Elma dizisi, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor! Yayınlandığı akşamlarda sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren diziye Yıldız karakterini oynayan Eda Ece'nin başarılı performansı damga vuruyor! Yasak Elma son bölümde Şahika, Nadir'in servetine konmuş ve şirketin başına geçmişti! Halit ise son dakikada tekrar zengin olacağını öğrenmişti! Yasak Elma 73. bölüm full tek parça izle ve Yasak Elma son bölüm izle gibi konulara dair detaylar haberimizde...

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YASAK ELMA 73. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halit, Şahika’yı yenebilmek için bir intikam planı yapar. Lila ve Erim babalarına destek olmak için ellerinden geleni yaparken Zehra yeni düzene uyum sağlamakta zorlanır. Yıldız ve Kerim yakınlığı başlarken, beklenmedik sürprizlerle yüzleşeceklerdir. Şahika ise Ender’den tamamen kurtulmak için yeni bir oyunun içindedir.