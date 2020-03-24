Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baraj 2. bölüm full izle, Baraj son bölüm tek parça izle, Baraj 2. bölüm tek parça izle! Başrollerinde Burak Yörük, Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Sumru Yavrucuk ve İman Casablanca gibi isimlerin yer aldığı dizi, 'Kadın' dizisinin finali sonrası FOX ekranlarının Salı akşamları izleyiciyle buluşan dizisi oldu. Nazım'ın Nedir'e söylediği yalanlar ve Tarık'ın işin içine daha çok dahil olması dizinin seyrinde ne gibi değişikliklere yol açacak merakla bekleniyor. Baraj 2. bölümü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler Baraj 2. bölüm full tek parça izle ve Baraj son bölüm tek parça izle gibi konuları araştırıyorlar. İşte detaylar...

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BARAJ 2. BÖLÜM NELER OLACAK?

Nehir’in barajda bir süre daha kalmaya karar vermesi Nazım’ı çıkmaza sokar. Attığı yalan başına dert olmuştur. Tarık şartlarını kabul edene kadar Nazım’ı zorlayacaktır. İkili arasındaki anlaşmazlık Nazım’ın gerçeği anlatmaya karar vermesi ile sonlanır. Ancak Nazım için gerçeği anlatmak giderek zorlaşacaktır. Git gide daha çok Tarık’a muhtaç olmaya başlayacaktır. Tarık oyunu sürdürmeye karar verir ancak Nehir’in tanıdığı birçok kadından farklı olması onu hiç tanımadığı duygularla karşı karşıya getirecektir. Atılan her yalan daha fazla gerçeği birbirine bağlayacaktır. Zerrin, Nehir’in kendi başına karar verip şehir dışına çıkmasına şaşırır. Ama döneceğinden emindir. Ekrem ile dolandıracakları yeni hedefleri araştırırlar. Zahra Tarık’a yakın olmanın yollarını arar. Bu sırada Nazım’ın boşladığı inşaat alanında işçiler disiplini bozmaya başlayacaktır.