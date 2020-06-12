Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FB Kayseri maçı canlı izle, FB Kayseri maçı canlı skor, Fenerbahçe Kayserispor canlı skor kaç kaç... Süper Lig'e verilen koronavirüs molası sona eriyor, futbolda heyecan bu akşam başlayacak olan karşılaşmalarla kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de çıktığı son 7 maçtan da galibiyetle ayrılamayan sarı lacivertli ev sahibi ekip, Kayserispor karşısında galibiyete ulaşarak rahat bir nefes almak ve verilen aranın ardından lige iyi bir başlangıçyapmak istiyor. Yeni teknik direktörü Tahir Karapınar yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin performansı merakla bekleniyor. Tribünlere koronavirüs tedbirleri nedeniyle taraftarların alınmayacağı karşılaşmayı canlı izlemek, canlı takip etmek isteyenler detaylara haberimizden ulaşabilirler. FB Kayseri maçı canlı izle, Fenerbahçe Kayseri maçı şifresiz izle...

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12 Haziran günü Fenerbahçe Ülker Stadı'nda saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek için yukarıdaki linki kullanabilir, ücretli olarak canlı izlemek içib abone olabilirsiniz.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay - Dirar, Falette, Serdar, Deniz, Gustavo, Emre, Tolga, Rodrigues, Ozan, Mevlüt (Muriqi)

Kayserispor: Lung - Zoran, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Hasan Hüseyin, Situm, Mensah, Mesanovic, Kravets

MAÇA DAİR NOTLAR

Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, ligde yarın 48. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 47 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, sarı-kırmızılılar 49 golle karşılık verdi.

İki takım arasında bu sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.



Fenerbahçe son 7 maçta bir kez kazandı



Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 7 maçtan birini kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. Geçen sezon ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında bu sezonki tek lig maçını da yine Kayserispor sahasında 1-0 kazandı.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 7 müsabakada taraftarlar toplam 29 gol izledi.



İstanbul'da 22. maç

Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 22. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne dek İstanbul'da oynanan 21 maçta Fenerbahçe 16, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

İstanbul'da son 3 lig maçı oldukça gollü skorlarla tamamlandı. Ekipler arasındaki İstanbul'daki son maçı Kayserispor 3-2 kazanırken, ondan önce buradaki 2 karşılaşma 3-3'lük skorlarla sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin seyircisi önündeki 58 golüne, Kayserispor 27 golle yanıt verdi.

Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

Tarihe geçen sonuçlar



Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 62. sezonu yaşanan ligin tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.

Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı'na taraftar kartonetleri yerleştirdi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki iç saha maçlarında Ülker Stadı'nda yer almak üzere taraftar kartonetleri yerleştirildi.