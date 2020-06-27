Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT dolayısıyla 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
27.06.2020 - 15:02 | Son Güncelleme: 27.06.2020 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT dolayısıyla 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Kaynak: AA
Etiketler : sokağa çıkma kısıtlaması,üniversite sınavı,27 haziran,
713933 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/713933.aspx
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