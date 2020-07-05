Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Trabzonspor canlı izle, Galatasaray TS maçı şifresiz izle, Galatasaray Trabzon şifresiz kanal, GS Trabzon canlı skor kaç kaç? Süper Lig'de 30. hafta heyecanı devam ediyor. Galatasaray, evinde liderlik için yarıştığı ekiplerden biri olan Trabzonspor'u konuk ediyor. Ligde 60 puanla lider Medipol Başakşehir’in 2 puan gerisinde 58 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, güçlü rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönmenin hesabını yapıyor. Son 5 maçında sadece 4 puan alabilen ve şampiyonluk yarışında geri düşen Galatasaray ise Karadeniz ekibini devirip yarışa tutunmak istiyor. Galatasaray Trabzon canlı izle, şifresiz izle! Galatasaray TS maçı şifresiz bein sports gibi konular sıkça araştırılıyor. İşte maça dair detaylar...

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi tg.com.tr'de olacak.

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Galatasaray - Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Feghouli, Taylan, Belhanda, Ömer, Emre

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Trabzonspor'da eksik oyuncular kimler?

Cezalı: Joao Pereira, Hosseini

Sakat: Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz

Sarı Kart sınırında yer alan oyuncular: Filip Novak, Gaston Campi, Jose Sosa, Majid Hosseini

Galatasaray'da eksik oyuncular kimler?

Sakat: Muslera, Andone, Lemina, Falcao, Martin Linnes (Şüpheli)

Cezalı: Adem Büyük

Sözleşmesi sona eren: Onyekuru

Sarı kart sınırında bulunan oyuncuları: Seri, Saracchi, Feghouli, Ömer Bayram

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Kiralık geldiği Monaco ile yaşanan sözleşme krizinden dolayı antrenmanlara çıkamayan Henry Onyekuru, Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek Sarı-kırmızılılarda, Fernando Muslera, Florin Andone ve Mario Lemina sakatlıkları, Adem Büyük ise cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Trabzonspor'da ise Portekizli futbolcu Jaoa Pereira ile İranlı stoper Majid Hosseni, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Onyekuru krizi

Sarı-kırmızılı ekibin önemli futbolcularından Henry Onyekuru, kiralık geldiği Monaco Kulübü ile yaşanan sorundan dolayı Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Galatasaray’ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı kanat oyuncusunun sözleşmesi sona erdi. Ligde sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sona erdirilen Monaco, 23 yaşındaki futbolcuyu sezon öncesi hazırlıklarına çağırdı. İki kulüp arasındaki sözleşme krizinin sonuçlanmamasından dolayı hafta içindeki antrenmanlara çıkamayan Onyekuru, Trabzonspor mücadelesinde de görev alamayacak.

Galatasaray’da önemli eksikler

Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Trabzonspor maçında 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sözleşme sorunu yaşayan Onyekuru’nun yanı sıra sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina ile cezalı olan Adem Büyük, Trabzonspor karşılaşmasında sahaya çıkamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao’nun durumları bu akşam yapılacak antrenmanın ardından belli olacak.

Galatasaray’da sakatlığı geçen Marcao ile cezasını tamamlayan Mariano Filho ve Ahmet Çalık ise teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda müsabakada forma giyebilecek.

Dört futbolcu kart cezası sınırında

Galatasaray’da Trabzonspor mücadelesi öncesinde 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram ve Marcelo Saracchi, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında görev yapamayacak.

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Son 5 maçını kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig’de yaptığı son 5 maçta galibiyet elde edemedi. Galatasaray, 1 Mart’ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 5 lig maçında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor’a da mağlup oldu.

İstanbul takımlarına karşı 510 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, 510 gündür İstanbul takımlarına karşı mağlup olmuyor. Bordo-mavililer, geçen sezonun 21. haftasında 10 Şubat 2019’da deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1’lik mağlubiyetin ardından İstanbul temsilcileri karşısında yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, söz konusu rakipleri karşısında 12 lig maçı oynarken 4 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

Hüseyin Çimşir ile yenilmezliğini sürdürme peşinde

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde kazanarak yenilmezlik serisini de sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer, 2 Ocak’ta takımın başına getirilen Çimşir döneminde 12 lig maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Deplasman grafiği de iyi

Trabzonspor, dış sahada da bu sezon başarılı bir grafik sergiliyor. Bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini 23 Eylül 2019 tarihinde Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1’lik sonuçla alan bordo-mavili takım, 285 gündür dış sahada karşılaşma kaybetmiyor. Karadeniz ekibi, bu sezon 14 dış saha maçında 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ligde en başarılı takım konumunda bulunuyor.

Sakatlardan iyi haber

Trabzonspor’da kart cezalıları Portekizli futbolcu Jaoa Pereira ile İranlı stoper Majid Hosseni, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Galatasaray maçı öncesi sakatlıkları nedeniyle oynayıp oynamayacakları belirsiz olan Ekuban, Abdulkadir Parmak ve Nwakaeme’den ise iyi haberler geldi. Son taktik antrenmanda zaman zaman takımla çalışan üç oyuncunun da Galatasaray maçında oynayabileceği öğrenildi.

Üç futbolcunun bu akşam yapılacak antrenmanda bir aksilik yaşamaması halinde kadroya alınacağı belirtildi.

Galatasaray ile Trabzonspor 129. randevuda

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig’de yarın İstanbul’da yapacakları maçla 129. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, Trabzonspor’un şimdiki adıyla Süper Lig’e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 128 karşılaşmanın 58’ini Galatasaray, 42’sini Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 167, Trabzonspor ise 143 kez gol sevinci yaşadı.

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Ligde de Galatasaray önde

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor’un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 93 karşılaşmanın 41’ini Galatasaray kazanırken, 30 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 22 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 120, Trabzonspor ise 106 gol attı.

Sezonun ilk yarısında Trabzon’da yapılan maç 1-1 berabere bitmişti.

Son maçlarda Trabzonspor üstün

Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 11 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki son 11 lig maçının 6’sında bordo-mavililer, 4’ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaşırken, bir müsabaka ise berabere tamamlandı.

İstanbul’daki lig maçları

İki ekip arasında İstanbul’da yapılan 46 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 10 kez galip geldi. İstanbul’daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray’ın 63 golüne karşılık, Trabzonspor 47 gol kaydetti.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001’de İstanbul’daki lig maçında 4-0’lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018’de Trabzon’daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998’de İstanbul’da Trabzonspor’un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.