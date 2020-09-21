Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 77. bölüm full tek parça izle, Yasak Elma son bölüm tekrar izle, Yasak Elma yeni sezon izle, Yasak Elma 78. yeni bölüm fragmanı! Yasak Elma yeni bölümü ile 21 Eylül akşamı FOX ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Her bölümünde ayrı bir heyecan yaşatan dizide bu hafta neler olacak merakla bekleniyor. Yayınlanan fragmanlar meraklı bekleyişin artmasına neden oldu! Yıldız ile Kerim birlikte mi? Halit bunu öğrendiğinde neler olacak? Şahika'nın hamlesi ile işler değişecek mi? Kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Barış Kılıç, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan gibi oyuncuların yer aldığı Yasak Elma son bölüm ile ilgili detaylar haberimizde! Yasak Elma 77. bölüm full izle, Yasak Elma yeni sezon son bölüm izle, Yasak Elma 21 Eylül izle...

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YASAK ELMA 77. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasak Elma 77. bölümde Asuman’ın Halit’le yaptığı konuşma Şahika’nın işine yarar. Yıldız neye uğradığını şaşırırken, evde Lila ve Yiğit’in evlenecek olmasının telaşı yaşanıyordur. Yıldız ve Kerim’in arası tam düzelecekken, Şahika’nın beklenmeyen hamlesi onları farklı bir sona doğru sürükler.

YASAK ELMA 76. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender ve Şahika’nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner’e sürpriz parti yapma hazırlığına girer. Asuman, Yıldız ve Kerim yakınlaşmasının farkına varır ve bundan hiç hoşlanmaz. Yıldız ve Halit’in yeniden evlenmesi için elinden geleni yapacaktır.