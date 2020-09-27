Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaspor Beşiktaş maçı canlı izle, Konya BJK maçı canlı skor, Konyaspor BJK canlı skor kaç kaç... Süper Lig'de heyecan üçüncü hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Galatasaray Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yapan haftada diğer karşılaşmaların sonucu ne olacak merakla bekleniyor. Lige flaş transferlerle başlayan takımlar, düzenlerini oturtarak zirveye erkenden tırmanma planları yapıyorlar. Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal, kritik deplasmandan alacağı puanlarla evine avantajlı dönmek istiyor. Konyaspor ise evinde alacağı galibiyet ile rahat bir nefes almanın peşinde. Konya BJK maçı canlı izle, Konyaspor Beşiktaş maçı şifresiz izle...

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Stadı’ndaki karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayımlayacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek için yukarıdaki linki kullanabilir, ücretli olarak canlı izlemek için abone olabilirsiniz.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Abdulkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Cikalleshi

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N’Sakala, Boyd, Atakan, Dorukhan, Mensah, Ljajiç, Güven

ATİBA FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sağlık kurulu koordinatörü Tekin Kerem Ülkü kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ ayak bileği posterior impingement tanısı ile tedavi altına alınan Atiba'nın ağrılarının devam etmesi nedeni ile karşılaşmanın kadrosuna alınmamasının teknik heyete tavsiye edildiğini bildirdi.

Ülkü, söz konusu tavsiyenin teknik heyet tarafından uygun görülmesi sonucunda Atiba'nın İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna alınmadığını kaydetti.

Tecrübeli oyuncu, yaşadığı sorun nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesinde de forma giyememişti.

BEŞİKTAŞ İLE KONYASPOR 39. MAÇA ÇIKIYOR

Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 39. kez karşı karşıya gelecek.