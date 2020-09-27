Konyaspor Beşiktaş maçı canlı izle, Konya BJK maçı canlı skor, Konyaspor BJK canlı skor kaç kaç... Süper Lig'de heyecan üçüncü hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Galatasaray Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yapan haftada diğer karşılaşmaların sonucu ne olacak merakla bekleniyor. Lige flaş transferlerle başlayan takımlar, düzenlerini oturtarak zirveye erkenden tırmanma planları yapıyorlar. Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal, kritik deplasmandan alacağı puanlarla evine avantajlı dönmek istiyor. Konyaspor ise evinde alacağı galibiyet ile rahat bir nefes almanın peşinde. Konya BJK maçı canlı izle, Konyaspor Beşiktaş maçı şifresiz izle...
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KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Konya Büyükşehir Stadı’ndaki karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayımlayacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek için yukarıdaki linki kullanabilir, ücretli olarak canlı izlemek için abone olabilirsiniz.
KONYASPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
KONYASPOR: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Abdulkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Cikalleshi
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N’Sakala, Boyd, Atakan, Dorukhan, Mensah, Ljajiç, Güven
ATİBA FORMA GİYEMEYECEK
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Sağlık kurulu koordinatörü Tekin Kerem Ülkü kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ ayak bileği posterior impingement tanısı ile tedavi altına alınan Atiba'nın ağrılarının devam etmesi nedeni ile karşılaşmanın kadrosuna alınmamasının teknik heyete tavsiye edildiğini bildirdi.
Ülkü, söz konusu tavsiyenin teknik heyet tarafından uygun görülmesi sonucunda Atiba'nın İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna alınmadığını kaydetti.
Tecrübeli oyuncu, yaşadığı sorun nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesinde de forma giyememişti.
Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 39. kez karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, geride kalan 38 karşılaşmanın 22'sini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.
Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 78 golüne, rekabetteki son 8 maçı kazanamayan Konyaspor 33 golle karşılık verdi.
Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, rakibine 1-0 ve 3-0 üstünlük sağlamıştı.
Beşiktaş'tan tarihi fark
Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.
Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.