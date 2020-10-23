Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RAMO izle, RAMO yeni Bölüm İzle, Ramo Son Bölüm Full tek parça izlee, RAMO Show TV Puhu TV İZLE... RAMO verilen aranın ardından heyecan dolu bir bölümle yeniden reytingleri alt üst etmeye geliyor. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi görüp sevilen dizide her hafta neler olacağı oldukça merak konusuydu.. Cihangir'in tuzakları Ramo'yu oldukça zorlamışa benziyor. Yine de intikam yeminini tutmak isteyen Ramo pes etmeden yoluna devam ediyor. Ramo ve Sibel'in öyküsü burada bitecek mi? Ramo ve Sibel'i neler bekliyor? seyirci heyecanla bu soruların peşinde... Öyle ki internette sık sık " RAMO yeni Bölüm İzle, Ramo Son Bölüm Full tek parça izlee, RAMO Show TV Puhu TV İZLE" şeklinde arama yapmaya başladılar. İşte RAMO yeni Bölüm İzle, Ramo Son Bölüm Full tek parça izlee, RAMO Show TV Puhu TV İZLE ve benzeri soruların cevap bulacağı haberimiz tüm detaylarıyla huzurunuzda...

RAMO 17. BÖLÜM FULL İZLE

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo’nun kadrosu açıklandı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım’ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimlerine geçtiğimiz haftalarda Adana’da başlandı.

RAMO DİZİSİ KONUSU

İntenet dizisi olan ‘’Sıfır Bir’’ dizisine benzer bir dizi olan Ramo, Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Sıfır Bir dizisi gibi çekimler Adana’da olacak.

RAMO 16. BÖLÜM TEKRARI İZLE