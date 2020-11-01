Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arıza izlee, Arıza yeni Bölüm izle, Arıza 8. bölüm tek parça full izle, Arıza son bölüm youtube puhu tv izle... Arıza bu haftada heyecan dolu bölümüyle ekranlarda oldu. Ali Rıza kendilerine kurulan kumpasın failini bulmakta kararlıydı. Burak ve Fikret'in taksi durağına attığı kutuyla aradaki gerilim iyice yükseltti. Ali Rıza ve Halide'nin kurtardığı kişinin kim olduğu da gizemini koruyordu. Tüm bu gelişmelerin cevabını bulduğu arızanın yeni bölümünden sonra diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler merakla internette "Arıza izle, Arıza yeni Bölüm izle, Arıza 8. bölüm tek parça full izle, Arıza son bölüm youtube puhu tv izle... " şeklinde aramalar yapıyor. İşte Arıza izle, Arıza yeni Bölüm izle, Arıza 8. bölüm tek parça full izle, Arıza son bölüm youtube puhu tv izle... gibi sorulara cevap bulacağınız haberimiz detaylarıyla huzurlarınızda....

ARIZA DİZİSİ YENİ BÖLÜM BÖLÜM İZLE

ARIZA DİZİSİNİN KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

ARIZA DİZİSİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı "Arıza"nın kadrosunda; Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.