Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Çal Kapımı 17. bölüm full tek parça izle, Sen Çal Kapımı son bölüm izle, Sen Çal Kapımı 18. bölüm fragmanı! Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'da heyecan Çarşamba akşamları kaldığı yerden devam ediyor. Geçen hafta oldukça eğlenceli bir bölümle ekranlara gelen dizide bu hafta Eda ile Serkan arasında neler yaşanacak? Aynı şirkette çalışmaya devam eden ikili, amansız bir yarışın içine giriyor. Eda, Serkan'ın sakladığı sırrı öğrenmeye adım adım yaklaşıyor. Bu hafta neler olacak? Sen Çal Kapımı 17. bölüm full tek parça izle, Sen Çal Kapımı son bölüm izle, Sen Çal Kapımı 4 Kasım izle gibi araştırılan konulara dair detaylar haberimizde

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SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda ormanda kaza geçirdiğinde başını çarptığı için sabaha kadar uyumaması gerekir. Serkan onu ısrarla yazlık eve götürür.

Serkan ise Eda ile ayrılığa alışmaya çalışmakta, bir yandan da Efe ve Eda'nın hep birlikte olmasına tepkisiz kalmaya çalışmaktadır. Çünkü Eda'nın ayrılıklarıyla ilgili şüpheleri olduğunun farkındadır.

Erkeklerin maç, kızların karaoke yaptığı gece, erkekler de kızların partisine katılır. Herkesin duygularını birbirine açtığı bu gecede, Serkan'ın Eda'ya olan aşkını gizlemesi ise düşündüğünden çok daha zor olacaktır.

KEREM BÜRSİN (SERKAN BOLAT) KİMDİR?

Kerem Bürsin 4 Haziran 1987 İstanbul doğumludur. Bürsin Kanal D'de yayınlanan "Güneşi Beklerken" dizisi ile tanınmıştır. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırdı. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur. Yapımcı Roger Corman'ın Sharktopus ve Palace of the Damned televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol aldı.

Bürsin, İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai), Türkiye (Ankara, İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadı. 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti.

Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson College'nin pazarlama iletişimi bölümünden mezun oldu. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçildi. 9 Eylül 2013'te yayınlanan sosyal mesajlaşma uygulaması Line'ın reklam filminde rol almıştır. Ayrıca Güneşi Beklerken dizisindeki rol arkadaşı Hande Doğandemir ile birlikte Lipton reklamında oynadı ve Ocak 2015'te ise Mavi Jeans'in reklam yüzü oldu.