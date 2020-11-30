Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 87. bölüm full tek parça izle, Yasak Elma son bölüm tekrar izle, Yasak Elma 88. yeni bölüm fragmanı!​ Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Yasak Elma'da heyecan 30 Kasım akşamı 87. yeni bölüm ile devam ediyor. Geçen hafta kadroya dahil olan isimlerin dizide nasıl bir rol alacağı merakla bekleniyor. Özellikle Çağatay ile Yıldız diyalogları izleyicileri ekran başına kilitliyor. Sevilen dizide bu hafta neler olacak?

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Halit’in vefatından sonra herkes dağılmıştır.

Yıldız istediklerini alamamanın derdine düşmüşken, Ender ve Şahika şirketteki yeni oluşuma ayak uydurmaya çalışırlar.

Hasan Ali Kuyucu, Argun Holding’in yeni ortağıdır ve ne yazık ki, geldiği yerin karışıklığından haberi yoktur.

Yıldız ise hayal ettiği sakin ve düzenli hayatı yeni tanıştığı Çağatay’da bulacağını sanır.

YASAK ELMA 87. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KADROYA DAHİL OLAN İSİMLER HEYECANLANDIRDI

ERDAL ÖZYAĞCILAR

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Yasak Elma kadrosuna katıldı. Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade’yle çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Özyağcılar, gönderisine, “Efendim... Yasak Elma’ya başladık, oynaması bizden seyretmesi sizden” notunu ekledi.

GÜLENAY KALKAN

Ekranların sevilen oyuncularından Gülenay Kalkan da Yasak Elma kadrosuna dahil olan isimlerden. Kocan Kadar Konuş filminde Eda Ece ile birlikte rol alan ve anne-kızı canlandıran oyuncular bu sefer ilginç bir şekilde karşı karşıya geliyor.

BERK OKTAY

Son olarak Savaşçı dizisinde başrol oyuncusu olarak yer alan Oktay, diziden ayrıldığını açıklamıştı. FOX’un bir yapımından diğer yapımına transfer olan isim büyük heyecana neden oldu.