Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2021 Milli piyango bileti sonuçları, Milli piyangoyu kim kazandı, Milli piyango kime çıktı, Milli piyango kazanan numaralar tam liste 2021... Bu sene 100 milyon TL'nin dağıtılacağı milli piyango çekilişinde nefesler tutuldu. Vatandaşların çekilişin yapılacağı saatleri heyecanla bekliyor. Öyle ki 2021 Milli piyango bileti sonuçları, Milli piyangoyu kim kazandı, Milli piyango kime çıktı, Milli piyango kazanan numaralar tam liste 2021 gibi aramalar oldukça popüler. İşte 2021 Milli piyango sonuçları ilgili detaylar...

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2021 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Yeni yılda zengin olma hayali kuran vatandaşlar, Milli Piyango yılbaşı bileti alarak şansını denemek istiyor. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon lira olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ise tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler 25 TL olarak belirlendi.

Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin lira olacak.

MİLLİ PİYANGO 2, 3, 4, 5 BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Milli Piyango'da küreler dönerken 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye verileceği belli olacak. Milli Piyango İdaresi çekilişi tamamladıktan sonra 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye verileceği ve amorti rakamları açıklanacak…

AMORTİ NE KADAR ALIYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.