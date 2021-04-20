Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma için nefesler tutuldu! Temsilcimiz, Euroleague'deki 721. maçından galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi canlı ekranlara gelecek? İşte maçın saati ve kanalı gibi merak edilen detaylar...

ANADOLU EFES REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilciniz Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague play-off birinci maçında 20 Nisan 2021, Salı günü İspanya’nın Real Madrid takımını konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:00’de başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber (şifresiz) ekranlarından naklen yayınlanacak.

NORMAL SEZONU 3. SIRADA TAMAMLADI

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 3. sırada bitiren Anadolu Efes, 6. basamaktaki Real Madrid ile eşleşmişti.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynanan 32 maçın 23'ünü İspanyol ekibi kazanırken, 9 kez Anadolu Efes sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 73-65, Madrid'deki mücadeleyi ise Anadolu Efes 108-83 kazandı.

AVRUPA ARENASINDAKİ 721. KARŞILAŞMA

Avrupa arenasındaki 721. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 720 karşılaşmada 410 galibiyet ve 310 yenilgi aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 473. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 472 karşılaşmada 253 galibiyet ve 219 yenilgi elde etti.