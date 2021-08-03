Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo 2020'de ülkemize büyük heyecan yaşatıyor. Yer aldığı B Grubunu üçüncü sırada tamamlayan Filenin Sultanları çeyrek finale çıkmaya hak kazandı. Merakla beklenen rakibimiz ise A Grubunu üçüncü sırada tamamlayan Güney Kore oldu. Japonya'da düzenlenen olimpiyatlarda voleybolda çeyrek final heyecanı! Türkiye Güney Kore voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak ediliyor.

TÜRKİYE GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Güney Kore olimpiyatlar çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'da şifresiz olarak yayınlanacak.

OLASI RAKİPLER BREZİLYA VE RUSYA OLİMPİYAT KOMİTESİ

Filenin Sultanları, büyük heyecanla beklenen Güney Kore ile oynanacak olan çeyrek final karşılaşmasından galibiyetle ayrılması halinde yarı finalde Brezilya - Rusya Olimpiyat Komitesi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

TOKYO 2020 VOLEYBOL MAÇ PROGRAMI

Çeyrek final karşılaşmalarının tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak ve yarı finale çıkan ekipler belli olacak.

Günün programı ise şöyle:

03.00 Türkiye-Güney Kore

07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti

11.00 Sırbistan-İtalya

15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi

FİLENİN SULTANLARI BİR İLKİ BAŞARDI

B Grubunu aldığı 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3'üncü olarak tamamlayan ve adını çeyrek finale yazdıran Filenin Sultanları, tarihinde ilk kez olimpiyatlarda son 8 takım arasına kaldı.

Dünya sıralamasında 13'üncü sırada yer alan Güney Kore'yle Türkiye, son olarak 20 Haziran'da Uluslar Ligi'nde karşılaşmıştı. Bu karşılaşmayı Türkiye, 3-1 kazandı. Uluslar Ligi'nde oynanan son 3 karşılaşmada da rakibini yenen milli takım, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda aynı grupta yer aldığı Güney Kore'yi 3-2 mağlup etmişti.