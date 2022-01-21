Türkiye Gazetesi

Bu yöntemde istenmeyen kıllar yok edilerek daha pürüzsüz bir cilt yapısı elde edilir. Lazer epilasyon doğrudan lazer sistem üzerinden işlev gösterir.



Lazer Epilasyon Nasıl Yapılır?

Lider İzmir lazer epilasyon merkezi tarafından uygulama pratik bir şekilde gerçekleştirilir. İlk olarak cilt derinlemesine kaliteli losyon üzerinden kirlerden arındırılır. Hemen akabinde lazer epilasyon cihazı aktif edilir. İstenmeyen tüylü bölge üzerinden cihaz hafif düzeyde gezdirilir. Bu doğrultuda tüy kökleri yakılır.

Vücudun çeşitli bölgelerinde meydana gelen istenmeyen tüylerin yok edilmesinde bugüne dek pek çok tedavi seçenekleri sunuldu. Fakat hiçbir seçeneğin İzmir lazer epilasyon kadar etkin sonuçlar sunmadığı gözlemlendi.

Birçok özellikleriyle dikkat çeken bu güzellik yöntemi profesyonel estetik ve güzellik merkezince uygulandığından %100 başarılı sonuç sunar. Bu sebeple en kaliteli güzellik uygulaması olarak tanımlanır. Lazer epilasyon doğrudan vücuttaki istenmeyen tüylerin kalıcı bir şekilde yok edildiği özel bir uygulamadır.

Bu yöntemde doğrudan kıl kökleri lazer sistem üzerinden yakılır. Hemen akabinde ise istenmeyen tüy ve kıllar garantili bir şekilde ortadan kaldırılır. Lazer epilasyonu özel kılan etkenlerden biri de son derece güvenilir olmasıdır. Pek çok güzellik uygulamasında yan etkiler bulunur. Fakat lazer epilasyonda herhangi yan etkiler yer almaz. Bu sebeple güzellik uzmanları tarafından tavsiye edilir.



Lazer Epilasyon Kaç Seans Uygulama Gerekir?

Kaliteli lazer epilasyon merkezinde bu uygulamada genellikle maksimum 3 seans uygulanabilir. Kıl ve tüylerin yoğunluğuna göre seans miktarı yükseltilebilir. Lazer epilasyon yöntemi doğrudan seans üzerinden gerçekleştirilir.



Lazer Epilasyon Çeşitleri Nelerdir?

2022 yılında İzmir lazer epilasyon fiyatları daha düşüktür. Bu doğrultuda evinizin konforunda estetik ve güzellik merkezi sitesi üzerinden de lazer epilasyon online randevu alabilirsiniz. Lazer epilasyon türleri arasında diode lazer epilasyon, aleksander lazer epilasyon ve yağ lazer epilasyon gibi pek çok farklı seçenekler sunulur. En uygun lazer epilasyon yöntemini estetik ve güzellik uzmanı eşliğinde tercih edebilirsiniz.



Lazer Epilasyon Fiyatları

Bugün İzmir lazer epilasyon fiyatları her bütçeye hitap eder. Evinizin konforunda lazer epilasyon güncel fiyatlarını takip edebilirsiniz. Bu uygulama fiyatları da diğer güzellik uygulamalarında olduğu gibi yıllık rutin bir şekilde farklılık gösterir. Bu doğrultuda lazer epilasyon birkaç yıl öncesine oranla bugün daha düşük fiyattan hizmete sunuluyor.

Bugün bu yöntem ülkemiz genelinden de yoğun bir şekilde tercih ediliyor. Özellikle İzmir’de ikamet etmeniz durumunda istenmeyen tüylerinizden kurtulmak adına lazer epilasyon yönteminden faydalanabilirsiniz. Bu özel güzellik yönteminden hemen sonrasında iş ve sosyal hayatınıza devam edebilirsiniz. Pek çok uygulamalarda uzun süreli olarak sosyal aktivitelerinizden uzak kalmanız söz konusudur.



Bu da yaşam kalitenizin düşmesine neden olur. Fakat bu yöntemden sadece 24 saat sonrasında sosyal hayatınızı devam ettirebilirsiniz. İzmir’den en iyi İzmir lazer epilasyon fiyatları sunan firmayı tercih ederek zaman ve mali yönden tasarruf sağlayabilirsiniz.



Bu yöntemde ödemenizi ister nakit ister tüm banka kredi kartlarınız üzerinden yapabilirsiniz. İstenmeyen kıl ve tüyler yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Özellikle yüz bölgesinde istenmeyen tüylerin yer alması beraberinde bireylerde özgüven düşüklüğüyle neticelenir. Bu da sosyal hayatta daha başarısız olunması anlamına geliyor.

Lazer epilasyonla tüm bu olumsuz durumlardan kurtulabilirsiniz. Uygulama hakkında merak ettiğiniz tüm ayrıntıları İzmir lazer epilasyon fiyatları sunan doktor sitesinden öğrenebilirsiniz. Lazer epilasyon sizlere enerjik bir hayat sunar. Hayatın her alanında kendinizi kusursuz bir şekilde ifade etmenize destek olur. İleri yaş grubunda yer almanız durumunda dahi lazer epilasyondan faydalanabilirsiniz.



Kaynak: https://www.mayasanteizmir.com/izmir-lazer-epilasyon/