Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı Belediyesi Basın Ofisi’nin sosyal medya hesabından Savcı Sayan’ın sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada, “Belediye Başkanımız Sayın Savcı Sayan kalbindeki ufak bir rahatsızlıktan dolayı bugün anjio olmuştur. Sağlık durumu son derece iyidir. Dileğimiz en kısa zamanda iyileşip görevinin başına dönmesidir. Sevenlerine ve kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.