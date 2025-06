Dünyanın kara deliği İsrail!

Önce bir bilgi notu verelim.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalarda 3. günde de tansiyon yüksek. Orta Doğu'dadurumuna geçildi. İsrail, İran'ın güneyinde bulunan Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan Bender Abbas şehrinde yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. İran, İsrail'in saldırılarına balistik füzelerle cevap verdi. İran'ın füzeleri, İsrail'inhava savunma sistemini aştı. İsrail'de Hayfa, Bat Yam ve Tel Aviv gibi büyük şehirler vuruldu ve yangınlar çıktı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "diyerek ilk zeytin dalını uzattı...

İsrail devleti Orta Doğu’da kurulduğundan beri kimseye rahat vermedi. Özellikle de Filistin ve Müslüman ülkelere. Filistin topraklarının çoğunu İsrail Batı’dan da aldığı destekle ele geçirdi. Öldürdüğü, katlettiği insan sayısını bilen yok!..

11 Eylül raporlarını okuyunca anlıyorsunuz ki, Saddam Hüseyin, İsrail istediği için devrilmiş. Nükleer silahı elbette yoktu Saddam’ın ama bir gün olma ihtimali İsrail’in canını sıkıyordu. Neo-Con’lar Başkan Bush’a 11 Eylül’ü bahane ederek Irak’ı işgal ettirdi.

Aynı İsrailolarak gördüğü İran’ı yutmak için her şeyi yapıyor. Tabii İran diğerleri gibi kolay değil. Fareed Zakaria’nın vaktizamanında dediği gibi İsrail dağılmış, kendi iç sorunlarıyla boğuşan bir Orta Doğu ister. O yüzden de bu bölgede patlayan her bombanın, ateşleyen her silahın arkasında İsrail’i aramak gerekir.

İran evvelden beri nükleer silah yapmak istiyor. İlk defa bunun ucuna geldi. Şu an yüzde 70 oranında bunu başardı. İsrail, İran nükleer silaha sahip olursa kendisine karşı kullanılacağını düşünüyor. O yüzden cuma sabahı saldırı başlattı. İran’a karşı saldırı başlattığında Batı’nın yanında yer alacağını biliyordu. Nitekim Macron, Trump, Starmer İsrail’i destekleyen açıklamalar yaptılar.

İsrail’insini çözen İran gönderdiği füzelerle Tel Aviv ve diğer İsrail şehirlerinde ciddi hasarlar meydana getirdi. İsrail hemen,dedi. Hattadedi. Kendi korkusunu Avrupa’ya da yaymak istiyor.

Şayet savaş uzun sürerse kırılgan ekonomisi olan İran ciddi zarar görecektir. Öte yandan Batı’dan silah ve yardım alan İsrail daha dayanıklı. İşte meselenin bam teli burası. Batı’dan yardım almasa İsrail’in hâli harap olur.

İran’ın eleştirilecek çok yönü var. Ancak şu an İsrail’le girdiği savaşta inşallah kazanan İran olur. Çünkü Orta Doğu’da her kötülüğün arkasında İsrail var. Kendi hayat hakkı için kimseyi dinlemiyor. Ve her türlü zorbalığı yapıyor. Sıranın diğer Müslüman ülkelere gelmeyeceğini kimse garanti edemez.

Öyle ya da böyle diğer Müslüman ülkelerin ve Müslümanların İsrail’e karşı bir şey yapamaması psikolojik anlamda olumsuz etki yapıyor. Herkes sessiz ve sadece İran savaşıyor...