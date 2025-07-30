Umut Şenol’la görüştüm 

Umut Şenol İBB soruşturmasında 19 Mart’ta gözaltına alınmış ve 23 Mart’ta tutuklanmıştı. Daha sonra etkin pişmanlıktan faydalandı ve tahliye edildi. Kendisine rüşvet verme ve örgüte üye olma suçlaması yapılmış. Rüşvet verme kısmıyla bir ilgisi yokmuş, çünkü Core Medya’nın sadece yüzde 20’ine ortakmış. Şirketin genel müdürü ama çoğunluk diğerlerindeymiş.

Dün kendisiyle 1,5 saat görüştüm. Bana gündemde kendisiyle ilgili bazı iddiaları anlatmak istediğini söyledi. Sansürsüz yazıyorum.

Umut Şenol’un babası Balıkesir’in tanınmış veteriner hekimlerinden. Aslen Elâzığlı. 1996’da Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünü dereceyle kazanmış Harvard Business School’da okumuş. Çeşitli şirketlerde yönetici olarak çalışmış. 2016’da Amerikalılardan Clear Chanel isimli şirketi satın almış. İsmini Core Medya olarak değiştirmiş ve açık hava reklam sektöründe iş yapmaya başlamış. O günden bugüne kadar da Core Medya isimli şirketle açık hava reklam sektöründe faaliyet gösteriyormuş.

Şirketi satın aldıktan birkaç ay sonra yüzde 27’sini Nihat Karahan’a, yüzde 27’sini Olçok grubuna, yüzde 26’sını da İrfan Karakaş’a satmış. Kendi hissesi yüzde 20. Bu arada Nihat Karahan, Murat İlbak’ın yeğeni. Core Medya ve İBB ile ilgili durumu şöyle anlatıyor:

“Bu şirketin hâlihazırda 2008 senesinden 2019’a kadar İBB’den metrobüs durak ve raketlerine ilişkin alınmış reklam alanlarına ait sözleşmesi mevcuttu. Ben de bu şirketi satın aldıktan sonra bu sözleşme de dolayısıyla devam etti. Bu bahsettiğim sözleşme Söğütlüçeşme’den Avcılar’a kadar olan kısmı içeriyordu. 2012 senesinde de Avcılar’dan Beylikdüzü’ne olan kısım için Kültür AŞ ile imzalanan ve 2022’de sona erecek olan ayrı bir sözleşme daha mevcuttu.

2019 senesinin Temmuz ayında Urbanmedia isimli şirketin ortağı olan Hüseyin Seçkin beni arayarak metrobüs hatlarındaki bu reklam alanlarını kendisine devretmem gerektiğini söyledi. Bunun üzerine kendisiyle hemen yüz yüze buluştuk. Bu buluşmamızda bana ‘Urbanmedia’daki gizli ortağım Fatih Keleş’tir. O yüzden burayı bize devretmek zorundasın, git derdini Fatih Keleş’e anlat. O zaman Fatih Keleş’in kim olduğunu anlarsın’ dedi. Bunun üzerine Fatih Keleş ve ben de meclis üyesi olduğumuzdan dolayı İBB’de buluştuk. Ben de durumu kendisine söylediğimde bana burayı Urbanmedia’ya vereceksin minvalinde konuştu.”

Serdal Taşkın kendisine “Umut sen konuyu anlamıyorsun, burası Olay TV’nin finansmanında kullanılacak. O nedenle burayı Core Medya’nın alma ihtimali yok” demiş.

Yani Core Medya’dan işler zorla alınmış ve Urbanmedia’ya verilmiş. Umut Şenol konuyu Murat Ongun’a götürmüş ve durumu anlatmış. Murat, kendisinedemiş. SİSTEM lafını böyle duymuş.

Umut Şenol bana SİSTEM’in parçası olmadığını, İmamoğlu ekibinin içinde olmadığını, asla rüşvet vermediğini söyledi. Hatta 2023 Kasım kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini ve Kemal Bey’in ekibinde yer alan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ile beraber hareket ettiğini anlattı.

Kendisine ICRYPEX’i sordum. 2020 senesinin sonlarında ICRYPEX isimli şirket Beşiktaş’ın basketbol takımına sponsor oldu. Kendisi Beşiktaş’ın basketboldan sorumlu yöneticisiymiş. Bu suretle ICRYPEX isimli şirketin kurucusu olan Gökalp İçer’le tanışmış ve yüzde 5 hisse almış. “Melek yatırımcı” olduğunu söyledi. Fatih Altaylı ve Onlar TV ekibini asla tanımadığını söyledi. Hatta Altaylı’nın bir videosunu gösterdi, kendisini tanımadığını anlatan bir programdan alınmış kayıt. ‘Melek yatırımcı’ olduğu için sponsorluktan da haberinin olması söz konusu değilmiş. Zaten şirkette bir söz hakkı da yok.

11 Aralık 2024’de gazeteci Candaş Tolga Işık’ı ekleyerek şöyle bir bir tweet atmıştı: “Sevgili Candaş, kanalın sahibi Beşiktaşlı, sen sembol bir Beşiktaşlı ve eski yönetim kurulu üyemiz, konuklar da zor zamanda elini taşın altına koymuş iki başkan adayımız, gel sen bu programı Beşiktaş YouTube TV’de yap, izlendikçe Beşiktaş’a gelir getirsin, biz de @icrypex olarak altyapıda kullanılmak üzere programa 1 milyon TL sponsor olalım. Çorba da tuzumuz olsun. Saygı ve sevgilerimle.”

“Madem şirketle ilgin yok bu mesajı niye attın?” diye sordum. Bu mesajı Gökalp İçer ve diğer ortaklara danışarak atmış. Kendi başına yapmamış. Önemli not, Umut Şenol ICRYPEX’deki yüzde 5 hissesini üç ay önce devretmiş.

Bana İBB soruşturmasını yürüten savcıların konulara çok hâkim olduğunu ve etkilendiğini söyledi. Anlattıkları samimiydi.