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Haberler > Politika > Son düzlüğe girerken...

Son düzlüğe girerken...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son düzlüğe girerken...

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük yazdı...

Artık yerel seçimler için son haftadayız. Haftaya bugün her şey belli olacak. Merak edilen yerler var. İstanbul bunun başında geliyor. İzmir, Bursa, Antalya, Adana gibi yerler de var. 

Bu yerel seçim olduğu için adaylar da önemli. Türkiye’de insanların belli bölümü ideolojisine göre de oy veriyor. Ekonomi, terör vb. durumlar da belirleyici oluyor. Geçen sene ekonomik sıkıntılar yüksekti, ama muhalefetin dağınıklığı ve HDP ile ortaklık seçim kaybedilmesinde ana meseleydi. 

Şimdi de ekonomik sıkıntılar var. Bu defa emekliler de genel gidişat ve aldıkları zam oranından haklı olarak memnun değiller. Bunun bir faturası olacak ama miktarı ne kadar, onu bilmiyoruz. Yüksek de olabilir, az da. 

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Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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