T.C.KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/6059 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6059 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : stanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-1 Mahalle/Köy, 372 Ada, 1 Parsel, O20 Blok 2. Kat 10 Nolu bağımsız bölüm 1/4 hisse Dosyada bulunan 06/05/2025 keşif tarihli bilirkişi raporuna göre ;

Anagayrımenkul; tapu kayıtlarında, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-1 Mahallesi, 372 Ada, 1 parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 31.182,43 m² alanlı Anagayrimenkul ve üzerinde, orta kalitede malzeme ve işçilikle, betonarme karkas sistemle, Site planlı, blok nizamlı inşa edilmiş binalardır.

O-20 Blok binanın dış cephesi, boyalıdır. Binada asansör bulunmamaktadır. O-20 Blok binanın girişi, Site içine bakan kuzey cephesinden, Site içi sokak kotu ile aynı kottaki, bodrum ve zemin katları arasındaki sahanlık kotundan verilmiştir. Binanın dış kapısı, camlı demir profillidir. Bina içinde, giriş sahanlığı, merdiven basamakları, kat sahanlıkların zeminleri, karo mozaik kaplamalıdır. Merdiven korkulukları ve küpeştesi, demir profillidir. Başakşehir İlçe Tapu Müdürlüğünde, konu taşınmazın bulunduğu binaya ait, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce 16.06.2008 tarih onaylı 97/2752 proje nolu revizeli kat irtifakına esas onaylı mimari projesi incelenmiştir. Bina, Ruhsat alımı itibariyle yaklaşık olarak 28 yaşındadır. O-20 Blok, 10 nolu bağımsız bölüm konut, onaylı mimari projesine ve yerinde yapılan tespite göre, binanın 2. Normal katında, Net:55 m² (Brüt:61 m²) alanda, 2 oda, salon, mutfak, giriş holü, hol, banyo, balkon hacimlerinden ibarettir. Bodrum katında, konu taşınmaza ait depo, Net:3 m² alanlıdır.

TAŞINMAZIN BORÇLUYA AİT 1/4 HİSSESİ SATILACAKTIR

Adresi : Başak Mahallesi Tunalı Caddesi O-20 BlokNo:1UD:10Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 55 m2

HİSSE : 1/4

Arsa Payı : 1/400

İmar Durumu : Söz konusu parsele ait imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer'i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup, bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli “28.06.1993 t.t.'li İkitelli Göçmen (Soydaş) Konutları Yerleşmesi Mevzii İmar Planı” kapsamında Konut Alanında kalmakta olup, KAKS:1.00, Hmax:15.50 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir.

Kıymeti : 800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 13:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2025 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 13:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 13:42

06/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

