Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

L'Express dergisinin web sitesi, Rusya'da tek başına gerçekleştirdiği radikal eylemlerle dünya kamuoyu tarafından yakından tanınan Pavlenski'nin Paris'e geldiğini ve siyasi sığınma talebinde bulunacağını yazdı. Sanatçının avukatı Alla Chevelkina, dergiye yaptığı açıklamada, müvekkilinin eşi Oksana Chaliguina ve iki çocuğu ile 14 Ocak'ta Paris'e geldiğini ve siyasi sığınma talebinde bulunmak için hazırlandığını ifade etti. Rusya'da cinsel şiddet suçundan hakkında dava açılan ve 10 yıl hapsi istenen sanatçı, Paris'e gelmeden önce basına yaptığı açıklamada, bu suçlamaları reddetmişti.