20 Ocak'ta yemin eden Donald Trump, başkanlık görevini Obama'dan devraldı. Beyaz Saray'da toplantı yapan ABD Başkanı Trump, FBI Başkanı Robert Mueller'ı yanına çağırırken salondakileri kahkahaya boğdu.
Trump, FBI başkanını öpücükle çağırdı
23.01.2017 - 23:42 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 23:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki toplantısında FBI Başkanı Robert Mueller'a yaptığı hareket kameralara takıldı.
Etiketler : trump,fbı başkanı,öpücük,
440681 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/440681.aspx
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