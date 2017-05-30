ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki iletişim direktörü Mike Dubke herhangi bir gerekçe göstermeden istifa etti. Trump, Dubke'yi 3 ay önce atamıştı.
Trump'ın iletişim direktörü Dubke istifa etti
30.05.2017 - 14:45 | Son Güncelleme: 30.05.2017 - 14:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki iletişim direktörü Mike Dubke istifa etti. Trump, Dubke'yi 3 ay önce atamıştı.
Etiketler : beyaz saray,istifa,
477821 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/477821.aspx
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