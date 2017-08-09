Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan’ın Çin topraklarında bulunan 53 Hint birliğinin acil olarak geri çekilmesini istediği bildirildi.
Çin’den Hindistan’a: Birliklerinizi hemen geri çekin
09.08.2017 - 17:02 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 17:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin, bir kez daha Hindistan’ı uyararak, askeri birliklerini Çin topraklarından çekmesini istedi.
Etiketler : Çin,Hindistan,
495072 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/495072.aspx
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