Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus haber ajansı Tass'a göre, Ahn, Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 137'nci Genel Kurul'una katılmak üzere geldiği Rusya'nın Saint Petersburg kentinde değerlendirmelerde bulundu.

Ahn, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, "Ülkemiz tehdit ediliyor, Kuzey Kore'nin mevcudiyeti tehlikededir." dedi.

Kuzey Kore'nin nükleer programının, caydırıcılık için gerekli olduğunu savunan Ahn, "Nükleer programlarımız, bağımsızlığımızı korumayı amaçlayan nükleer caydırıcılık programlarıdır. Nükleer programlarımızı geliştirmekten başka seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, geçen ay New York'ta yapılan 72'nci BM Genel Kurulu toplantısındaki konuşmasında, nükleer programını sürdürmesi halinde bu ülkeye karşı gerekli tüm adımları atmaya hazır oldukları mesajını vererek, "(Kuzey Kore lideri) Roket adam, hem kendisi hem de rejimi için intihar misyonunda. Eğer ABD, kendini ve müttefiklerini savunmak zorunda kalırsa Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten başka seçeneği kalmayacak. ABD buna hazırdır, isteklidir ve bunu yapabilir. Ancak buna gerek kalmamasını umuyorum." ifadesini kullanmıştı.