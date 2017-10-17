Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurz'a seçimlerde elde ettiği galibiyetten dolayı tebrik mesajı gönderen Juncker, Avusturya Halk Partisinin lideri olarak Kurz'un ülkenin geleceğinde ve Avusturya-AB ilişkileri bağlamında büyük sorumluluğu olduğunu belirtti.

Yakın zamanda birlikte çalışmalar yürüteceği için memnuniyet duyduğunu ifade eden Juncker, Kurz'a, "AB'nin geleceğine ilişkin önemli kararların alındığı bu dönemde, Avusturya'da istikrarlı ve AB yanlısı bir hükümet kuracağınızı umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AB, ÖVP-FPÖ koalisyonundan tedirgin olabilir

Dün yapılan seçimlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) oylarını bir önceki seçime kıyasla yüzde 5,5 artırdı. Yüzde 26 oyla 3'üncü parti konumunu koruyan FPÖ'nün, seçimler sonrasında kurulacak koalisyon görüşmelerinde kilit rol oynaması bekleniyor.

Programları neredeyse aynı olan ÖVP ve FPÖ, koalisyon seçenekleri içerisinde de en güçlü alternatif olarak öne çıkıyor.

Diğer yandan AB'nin FPÖ'yle sorunlu bir geçmişi bulunuyor. 2000 yılında Avusturya'da Jörg Haider'in liderliğindeki aşırı sağcı FPÖ'nün ÖVP'yle koalisyon kurması sonrasında, 14 AB üyesi Avusturya'yla ikili diplomatik ilişkileri askıya almıştı.

Juncker'in tebrik mektubunda özellikle "AB yanlısı" bir hükümet çağrısında bulunması, AB'nin ÖVP-FPÖ koalisyonunu tercih etmediğine işaret ediyor.