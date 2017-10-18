Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) lideri Mesud Barzani’nin bağımsızlık referandumu düzenlemesi, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri kısa sürede yakınlaştırdı. Bu süreç sonrasında tek muhatap olarak Bağdat yönetimini dikkate alan Türkiye’nin tavrı ve desteği ilişkileri daha iyi bir konuma getirdi. Bağdat, bir yıl önce DEAŞ’a yönelik harekât sebebiyle Musul’un Başika kasabasına konuşlanan Türk birliğinin geri çekilmesi istemişti. Barzani’nin tavrı üzerine yapılan görüşmelerde ikili iş birliğine giden Ankara ve Bağdat, yeni bir sürece de adım attı. Henüz Başika Kampı’nın durumu çözülmedi ancak hararetli olarak tartışılan durumdan çıktı. Türkiye, IKBY üzerinden değil de açılacak Ovaköy Sınır Kapısı üzerinde Bağdat’la ticareti yürütmeyi, bu açıdan Başika’daki birliğin yerinde kalmasını önemli görüyor. Bağdat, IKBY konusunda Türkiye’nin desteğini kaybetmeyi göze alamazken Başika’daki Türk birliği konusunu rafa kaldırdı. Askeri yetkililer, Başika’daki Türk birliğinin mevcut gelişmelerin ardından varlığını sürdürmesinin Bağdat yönetimi lehine olduğuna dikkat çekiyor. Irak Ordusu ilerlemesinin devamı sonrasında özellikle Kerkük ve Musul’da bulunan grupların bir iç çekişmeye girebileceğinin de altını çizen askeri yetkililer “Bu bölgede Bağdat’ın hükmünün geçebilmesi için özellikle Başika Kampı’nda bulunan gücün varlığı kesinlik kazanacak” değerlendirmesinde bulunuyor.