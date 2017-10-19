Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Mahkemesi, Kerkük’teki Irak askerlerine ‘işgalci’ diyen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkan Yardımcısı Kosrat Resul hakkında tutuklama kararı verdi.

Irak Yüksek Yargı Meclisi'nin Resul hakkında 7 yıl hapis cezası istediği belirtildi.

Irak'ın kuzeyinde 25 Eylül'de gerçekleşen tartışmalı bağımsızlık referandumu, Bağdat ve Erbil arasındaki hattın kopmasına yol açtı. Hiçbir uyarıyı dikkate almayan Mesut Barzani, Türkiye ve İran'ın da çabalarına kulak tıkadı. Referandumu tanımayacağını ilan eden Bağdat yönetimi, Pazartesi gününün ilk saatlerinde Kerkük operasyonu için düğmeye bastı.

Neredeyse 24 saatlik bir sürede Kerkük, Sincar, Tuzhurmatu, Hanekin ve diğer noktalar Bağdat yönetiminin kontrolüne geçti, peşmerge söz konusu alanlardan çekildi. Çıkan çatışmalarda 20 kadar peşmergenin öldüğü bildiriliyor.

Terör örgütü IŞİD'in Musul'a girmesiyle bölgeden çekilen Irak ordusunun boşluğunu dolduran Barzani'ye bağlı peşmergeler, Türkmenler, Araplar ve Kürtlerin bir arada yaşadığı Kerkük gibi kentlerde 2014 yazından bu yana kontrolü elinde tutuyordu.