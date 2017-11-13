PKK/PYD, 9 Eylül'de ABD desteğiyle başlattığı Deyrizor saldırılarında  terör örgütü DEAŞ'a karşı kentin kuzey ve doğu kırsalında ilerlemeye devam  ediyor.
 
Deyrizor'daki güvenilir yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre,  terör örgütü PKK/PYD, Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor kent merkezinin 35  kilometre doğusunda yer alan el-Tenek petrol sahasını işgal etti.

TERÖRİSTLER ÇEKİLDİ

Çatışmalardan sonra DEAŞ militanları el-Tenek'in doğusuna çekildi.
 
PKK/PYD, Deyrizor'da geçen ay ülkenin en zengin petrol sahası El-Ömer  ile Cafra yataklarını ele geçirmişti.
 
Ülkenin en büyük gaz tesisi Konoko da geçen eylül ayında terör  örgütünün işgaline girmişti.
 
AA'nın harita alan ölçümlerine göre PKK/PYD, Suriye topraklarının  yaklaşık dörtte birini elinde tutuyor.
 
Suriye'nin en büyük petrol yatakları, Deyrizor'u ikiye bölen Fırat  Nehri’nin doğusunda yer alıyor.