Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK/PYD, 9 Eylül'de ABD desteğiyle başlattığı Deyrizor saldırılarında terör örgütü DEAŞ'a karşı kentin kuzey ve doğu kırsalında ilerlemeye devam ediyor.



Deyrizor'daki güvenilir yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD, Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor kent merkezinin 35 kilometre doğusunda yer alan el-Tenek petrol sahasını işgal etti.

TERÖRİSTLER ÇEKİLDİ

Çatışmalardan sonra DEAŞ militanları el-Tenek'in doğusuna çekildi.



PKK/PYD, Deyrizor'da geçen ay ülkenin en zengin petrol sahası El-Ömer ile Cafra yataklarını ele geçirmişti.



Ülkenin en büyük gaz tesisi Konoko da geçen eylül ayında terör örgütünün işgaline girmişti.



AA'nın harita alan ölçümlerine göre PKK/PYD, Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini elinde tutuyor.



Suriye'nin en büyük petrol yatakları, Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri’nin doğusunda yer alıyor.