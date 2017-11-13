Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter hesabından açıklama yapan Simonyan, "Hukuki yollara başvurma ve yabancı ajan olarak kaydolma seçenekleri arasından ikincisini tercih ettik. Bu çerçevede ABD'deki ifade özgürlüğünü ve buna hala daha inananları tebrik ediyoruz" diye yazdı.