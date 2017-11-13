Twitter hesabından açıklama yapan Simonyan, "Hukuki yollara başvurma ve yabancı ajan olarak kaydolma seçenekleri arasından ikincisini tercih ettik. Bu çerçevede ABD'deki ifade özgürlüğünü ve buna hala daha inananları tebrik ediyoruz" diye yazdı.
ABD, ünlü gazeteciyi 'ajan' olarak ilan etti
13.11.2017 - 20:19 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 20:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, RT America'nın ABD Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine 'yabancı ajan' olarak kaydedildiğini duyurdu.
Etiketler : Sputnik,Russia Today,Margarita Simonyan,RT America,ABD Adalet Bakanlığı,yabancı ajan,
519279 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/519279.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER