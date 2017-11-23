Reuters'ın geçtiği habere göre; Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçaklarının Suriye'nin Deyr ez-Zor sehrindeki DEAŞ mevzilerini vurduğunu duyurdu.
Rusya, Deyr ez-Zor'daki DEAŞ mevzilerini vurdu
23.11.2017 - 19:30 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 19:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus stratejik bombardıman uçakları, Deyr ez-Zor'daki terör örgütü DEAŞ mevzilerini vurdu.
Etiketler : rusya,Deyr ez-Zor,deaş,
522177 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/522177.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER