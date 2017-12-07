İsrail’in işgali altında bulunan Kudüs belediye binasının kapısına dev bir ABD bayrağı asıldı. ABD bayrağının görüntüsü projeksiyonla Kudüs’ün duvarlarına da yansıtıldı.
Kudüs belediye binasına ABD bayrağı asıldı
07.12.2017 - 16:02 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve ABD büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması kararı, Müslümanlar arasında büyük tepkiye ve yol açarken, İsrail tarafından büyük coşkuyla karşılandı.
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