Frankfurt’tan Friedrichshafen kentine giden Cessna Citation 510 tipi uçak henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Baden-Württemberg eyaleti Ravensburg kenti yakınlarında saat 18.00 sıralarında düşen uçaktaki 3 kişinin öldüğü öğrenildi.
Almanya’da uçak düştü: 3 ölü
14.12.2017 - 23:53 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 23:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya’da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : almanya,frankfurt,uçak kazası,
527610 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/527610.aspx
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