Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in Başkenti olarak tanıma kararına ilişkin, "Fransa, şimdilik Büyükelçiliğini Tel Aviv'den başka bir şehre taşıma niyetinde değil" ifadesini kullandı.
Fransa'dan İsrail'e şok! Niyetli değiliz
16.12.2017 - 13:39 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 13:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Kudüs kararı sonrası Avrupa'dan beklediği desteği bulamayan İsrail'e bir şok da Fransa'dan geldi.
Etiketler : ABD,Kudüs kararı,Avrupa,fransa,
528009 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/528009.aspx
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