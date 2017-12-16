Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in Başkenti olarak tanıma kararına ilişkin, "Fransa, şimdilik Büyükelçiliğini Tel Aviv'den başka bir şehre taşıma niyetinde değil" ifadesini kullandı.