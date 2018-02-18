Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a geldi. Bakan Çavuşoğlu, programı kapsamında Türk vatandaşlarıyla buluştu.
Çavuşoğlu, Amman’da Türk vatandaşlarıyla buluştu
18.02.2018 - 23:24 | Son Güncelleme: 18.02.2018 - 23:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Amman'da Türk vatandaşlarıyla buluştu.
Etiketler : mevlût çavuşoğlu,amman,
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