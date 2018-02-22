Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Meksika’da meydana geldi. Feribot iskelede durduğu sırada patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle 18 kişi, denize ve iskeleye savruldu. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, o anlar güvenlik kameralarınca böyle kaydedildi.