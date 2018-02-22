Olay Meksika’da meydana geldi. Feribot iskelede durduğu sırada patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle 18 kişi, denize ve iskeleye savruldu. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, o anlar güvenlik kameralarınca böyle kaydedildi.
Feribotta korku dolu anlar, yolcular denize savruldu!
22.02.2018 - 10:29 | Son Güncelleme: 22.02.2018 - 10:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meksika'da meydana gelen kan donduran olayda, feribotta patlama meydana geldi. Patlama sonrası yolcular denize savrulurken 18 kişi yaralandı.
Etiketler : meksika,patlama,haberler,dünya haberleri,
545569 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/545569.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER