Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Liderlerin, Suriye'deki son gelişmeleri ve Birleşmiş Milletler (BM)'de alınan ateşkes kararını ele aldığı bildirildi.
Putin, Macron ve Merkel ile telefonda görüştü
25.02.2018 - 16:02 | Son Güncelleme: 25.02.2018 - 16:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Şansölyesi Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü.
Etiketler : putin,merkel,macron,rusya,
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