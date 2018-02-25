Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Liderlerin, Suriye'deki son gelişmeleri ve Birleşmiş Milletler (BM)'de alınan ateşkes kararını ele aldığı bildirildi.