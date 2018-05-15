Belçika makamları İsrail'in ülkedeki büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı. Belçikalı kaynaklar, Gazze'de İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının artması nedeniyle endişe duyulduğunu bildirdi.