Belçika makamları İsrail'in ülkedeki büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı. Belçikalı kaynaklar, Gazze'de İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının artması nedeniyle endişe duyulduğunu bildirdi.
Belçika, İsrail büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı
15.05.2018 - 17:19 | Son Güncelleme: 15.05.2018 - 17:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Dışişleri Bakanlığının İsrail Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırarak, bir süre Tel Aviv'e dönmesi yönünde uyarıda bulunmasının ardından, Belçika da İsrail büyükelçisini bakanlığa çağırdı
Etiketler : belçika,israil,
560291 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/560291.aspx
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