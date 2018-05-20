Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ramallah'ta hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kalp rahatsızlığı bulunan Abbas, bu hafta içerisinde üçüncü kez hastanede tedavi altına alındı.
Filistin Devlet Başkanı Abbas hastaneye kaldırıldı
20.05.2018 - 14:39 | Son Güncelleme: 20.05.2018 - 14:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Ramallah'ta hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Abbas, bu hafta içinde 2 kez hastaneye kaldırılmıştı.
Etiketler : abbas,filistin,
560995 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/560995.aspx
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