ABD’nin New York kentine eğitim için gelen Cemalettin Çiçekçi ile Gürhan Gülez isimli iki Türk genç, çok kısa sürede kendi işlerinin patronu oldu. New York’un en ünlü yerlerinden Central Park, Times Meydanı ve Broadway gibi caddelerinde kendi yaptıkları elektrikli bisikletlerle karış karış gezen gençler, bıkmadan usanmadan gece gündüz para kazanmak için çalışıyor. 2018 yılının Şubat ayında yıllardan beri hayalini kurduğu Amerika’ya dil eğitimi için gelen 25 yaşındaki Cemalettin Çiçekçi hem kursa gidiyor, hem de elektrikli bisikletle çalışarak bütün masraflarını çıkarıyor. Trakya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olan Çiçekçi, seyahat etmeyi çok sevdiği için kendi imkânlarıyla 30 ülkeyi gezdiğini belirtti.



SAATLERİNİ KENDİ AYARLIYOR

New York’un en ünlü caddelerini karış karış gezen Cemalettin Çiçekçi “Amerika’ya geldikten sonra haftanın 5 günü dil eğitimi için kursa gittim. Yaklaşık 7 aydır elektrikli bisiklet ile Manhattan’daki restoranlardan aldığım yemek paketlerini müşterilere teslim ederek para kazanıyorum. Bir günde ortalama 25-30 teslimat yapıyorum. Haftada ortalama 50 saat çalışıyorum. İşin en güzel tarafı ise çalışma saatlerimi kendim ayarlıyorum ve kendi işinin patronuyum” diye konuştu.



ÇALIŞARAK GEZİYORLAR

Saatte ortalama 20-25 dolar arası kazandığının altını çizen Çiçekçi “Bisikletle çalıştığımda bir günde ortalama 100 km yol yapıyorum ve her yeri görme imkânı buluyorum. Ayrıca birçok ünlü ile tanışma fırsatı da oluyor” ifadelerini kullandı.



RİSKLİ VE İLHAM VERİCİ

2 yıl önce öylesine başvurduğu green card çekilişini kazanarak Haziran 2018’de Amerika’ya gelen 26 yaşındaki Gürhan Gülez de oldukça mutlu.

Elektrikli bisikletiyle kuryelik yaptığını ifade eden Gülez, burada günde 12-15 saat kuryelik yaparak para kazanmaya çalıştığının altını çizdi.

İşini çok sevdiğini ve çok eğlenceli olduğunu belirten Gürhan Gülez, yaptığı işin bir o kadar da riskli ve ilham verici bir iş olduğunu söylüyor.

Küçüklüğünden beri Amerika’yı merak ettiğini ve buraya gelmeyi hayal ettiğini söyleyen genç Gülez “Haftanın 5 günü çalışıyorum, geri kalanını da eğitimime ayırıyorum. Bir sonraki hedefim ise para biriktirip eğitimime burada devam etmek. Bir yandan da girişimcilik fikirlerimi hayata geçirmek için projeler üretiyor ve bu projeleri gerçekleştirmek için de çeşitli araştırmalar yapıyorum” dedi.

ENGELLER AŞILIR, DENEMEKTEN VAZGEÇMEYİN

Uzun yıllar Amerika’da kalmayı planladığını anlatan Gürhan Gülez “Gençlere en büyük tavsiyem; araştırmaktan, tecrübe edinmekten, başarısız olursanız da denemekten vazgeçmeyin. Engeller aşılır. Ancak hayaller kendi kendine gelişir” diye konuştu.

YOL VERİN, ONUN ACELESİ VAR!

Bisikletli kurye uygulaması Amerika çıkışlı bir sistem... Tarihçesi çok eskiye dayanıyor. Tabii ki kurumsallaşma süreci uzun sürmüş fakat şu anda ülkemiz de dâhil olmak üzere dünya genelinde pek çok kurumsal firma tarafından gerçekleştirilen bir uygulama... Ülkemizde şimdilik İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde bisikletli kurye ağları var ve normal bir kargo firmasına göre kafa kafaya fiyatlar sunuyorlar. Bisikletli kuryeler postanızı alıp şehrin bisiklet yollarını, kaldırımlarını, güvenli kara yollarını kullanıyorlar. Vapur, tramvay, metro, deniz otobüsleri gibi toplu taşıma araçlarına bisikletlerini yükleyip daha uzun mesafelere kısa zamanda ulaşıyorlar.

DÜNYACA ÜNLÜ AKTÖRLERE ÖZEL PİZZA YAPIYOR

ABD’nin New York şehrinde yaşayan Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, yoksulara, evsizlere yardımseverliği ve cömertliğiyle tanınıyor... Diyarbakırlı Akdeniz, evsiz, parasız ve aç kalarak büyük çileler çektiği, çöp kamyonuna bile atıldığı New York’ta azmiyle 3 kez dünya pizza şampiyonluğuna ulaştı, 7 pizza ve bir taco dükkânı sahibi. Akdeniz, sipariş veren dünyaca ünlü aktör, siyasetçi ve iş adamlarına özel pizzalar yaparak birçok ülkede adından söz ettirmeyi başardı. Barınakta tanıştığı evsiz bir Türk kadının barınaktan çıkıp daha farklı bir hayata adım atmasına sebep olduğunu belirten Akdeniz, evsiz kadının kendisine Manhattan’daki Sivaslı bir restoran sahibinin yanına gitmesini tavsiye ettiğini belirterek “O da beni New Jersey’de başka bir restoran sahibi ile tanıştırarak, orada iş bulmamı sağladı” dedi. Pizzayı önce tek parça hâlinde satarak bu işe başladığını ifade eden Türk iş adamı Akdeniz’in yaklaşık 140 çalışanı var... Akdeniz, ara sıra okullara gidip çocuklara pizza nasıl yapılır ve girişimcilik üzerine dersler veriyor...



İYİLİKLERİ SUYA BIRAKIYORUM

“Para, ev, araba, şöhret hepsi gelir gider. İnsan olmazsan dünya senin olsun ne olur...” diyen Diyarbakırlı Akdeniz “Geçtiğimiz günlerde Güney Carolina’da yaşanan kasırga sebebiyle bir fikir geliştirdik... Yaptığımız 5 katlı ve ortalama 25 kilogram ağırlığındaki pizzaların tanesini 2 bin dolara satıp elde ettiğimiz gelirleri ise kasırga mağdurlarına gönderdik” dedi. Amerikalılara pizzayı sevdirdiğini ifade eden Akdeniz, yaptıklarıyla olumlu tepkiler de aldığını dile getirerek “Ben iyilik yapıp suya bırakıyorum. Bana geri gelip gelmeyeceğini düşünmüyorum. İnsanlar bana bakıp bir iyilik de onlar yapsa bana yeter. New York’ta yaşayan 3 milyon insan bir şekilde kasırga mağdurlarına yardım etse ortada bir sıkıntı da kalmayacaktı. Herkesi mutlu edemezsiniz ama herkes küçük bir yardım edebilir” diye konuştu.