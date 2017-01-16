Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesi kimsesizler mezarlığına gömüldü.Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık 2016 Pazartesi akşamı Karlov'a suikast düzenledikten sonra emniyet güçlerince öldürülen Altıntaş'ın cenazesi, ailesi tarafından yasal süre dolmasına rağmen teslim alınmayınca geçen hafta Adli Tıp Kurumu yetkililerince belediye ekiplerine teslim edildi. Ekipler, cenazeyi 13 Ocak Cuma günü kimsesizler mezarlığına gömdü.
Büyükelçinin katili bakın nereye gömüldü!
16.01.2017 - 13:18 | Son Güncelleme: 16.01.2017 - 13:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastının faili Altıntaş'ın cenazesinin kimsesizler mezarlığına gömüldüğü öğrenildi
Etiketler : katil,büyükelçinin katili,Mevlüt Mert Altıntaş,Andrey Karlov suikastı,
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