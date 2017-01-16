Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının  faili Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesi kimsesizler mezarlığına gömüldü.Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık 2016 Pazartesi  akşamı Karlov'a suikast düzenledikten sonra emniyet güçlerince öldürülen  Altıntaş'ın cenazesi, ailesi tarafından yasal süre dolmasına rağmen teslim  alınmayınca geçen hafta Adli Tıp Kurumu yetkililerince belediye ekiplerine teslim  edildi. Ekipler, cenazeyi 13 Ocak Cuma günü kimsesizler mezarlığına gömdü.