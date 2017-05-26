Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Trabzonspor maçını şifresiz ve canlı veren radyo kanalları ile ilgili detaylar bu haberde... Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 60 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe, Trabzonspor'u kendi evinde konuk ediyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçını şifresiz ve canlı veren radyo kanalları ile ilgili tüm detaylar burada. Ligde artık son haftalara gelindi... Lider Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan etmek için oynayacağı haftada Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. Trabzonspor karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, haftayı kayıpsız kapatarak ligde 3. olmak istiyor. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında gol veya goller bularak zorlu deplasmandan puanla ayrılmanın hesabını yapıyor... Fenerbahçe Trabzonspor maçını şifresiz ve canlı dinle ile Fener Ts maçını şifresiz ve canlı veren radyo kanalları ile ilgili detaylar bu haberde...

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TRABZONSPOR İSTANBUL'A GİTTİ

Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.45'te özel uçakla İstanbul’a hareket etti.



Bordo-mavili kafilede 24 futbolcu yer alırken sarı kart cezalısı olan ve Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek olan Onazi İstanbul'a götürülmedi.

TRABZONSPOR'DA HEDEF: 20 YIL SONRA DEPLASMAN GALİBİYETİ

Spor Toto Süper Lig’de son 4 maçını kazanamadığı için Avrupa kupalarına katılma hedefini azaltan Trabzonspor, deplasmanda 20 yıldır mağlup edemediği Fenerbahçe karşısına galip gelebilmek için sahaya çıkacak.

Bordo mavili takım, yarın akşam deplasmanda en son 8 Ağustos 1997’de mağlup ettiği Fenerbahçe’ye konuk olacak. Bordo mavililer hem 5’incilik iddiasını sürdürüp Avrupa umudunu son haftaya taşımak, hem de 20 yıllık galibiyet özlemine son verebilmek için Fenerbahçe karşısından 3 puanla ayrılmaya çalışacak. Saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

TEK EKSİK ONAZİ

Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi tek eksiği, kart cezalısı Onazi olacak. Sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşahir karşılaşmasında forma giyemeyen Okay ile Durica’nın durumlarının iyi olduğu, teknik direktör Ersun Yanal’ın Fenerbahçe karşısında 2 oyuncuya da şans tanıyabileceği kaydedildi. Ersun Yanal’ın kart cezalısı Onazi’nin yerine geçen hafta Okay’ın yokluğunda orta sahada görev yapan Bero’ya forma vermesi bekleniyor. Yanal'ın ayrıca savunma hattında da değişiklik yaparak Uğur-Durica’dan oluşan ideal kurgusuna dönebileceği belirtildi.

10 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Trabzonspor, Fenerbahçe'yle oynadığı son 10 maçta rakibine gol atamadı. Son olarak 2011-12 sezonu Süper Lig Şampiyonluk Grubu’nda 6 Mayıs’ta oynanan ve 3-1 mağlup olduğu maçta Fenerbahçe ağlarına gol alan bordo mavililer, sonraki 10 karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.

KAZANIRSA 10 SENELİK DEPLASMAN REKORU

2017 yılında oynadığı son 8 deplasman maçını kaybetmeyen Trabzonspor, geçen haftaki Adanaspor beraberliği ile 2010-11 sezonundaki 8 maçlık dış sahada yenilmezlik serisini egale etti. Trabzonspor, yarın Fenerbahçe deplasmanında da kaybetmediği taktirde 10 senelik deplasman yenilmezliğini rekorunu kırmış olacak.

FENERBAHÇE İLE 88’İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Fenerbahçe yarın Ülker Stadyumu’nda oynayacakları maçla birlikte ligde 88’inci defa karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 87 lig arşılaşmasında Trabzonspor’un 22, Fenerbahçe’nin 37 galibiyeti bulunuyor. 28 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 85 gol attı, kalesinde 118 gol gördü.

4 İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe karşılaşması öncesi Trabzonspor’da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo mavililerde 3’er sarı kartı bulunan Mustafa, Aytaç, Bero ve Rodallega, yarın oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda ligin son haftasındaki Bursaspor maçında görev alamayacak.