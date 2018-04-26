Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En güzel Cuma mesajları, hadisli Cuma mesajları, fotoğraflı Cuma mesajları, en yeni cuma mesajları, resimli Cuma mesajları ile ilgili detaylar bu haberde... Mübarek Cuma günü, her Müslüman erkek, Cuma namazına giderek, hutbe dinliyor. Allahü teâlâ'nın Müslümanlara farz kıldığı mübarek Cuma günü, insanlar birbirlerine en güzel Cuma mesajları, en anlamlı Cuma mesajları, fotoğraflı Cuma mesajları, hadisi şerifli Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları göndererek, birbirlerini Cuma günleri hatırlıyor, dua istiyorlar. Cuma günü Ezan-ı Muhammedi okunduğu vakit her Müslüman, abdestini alır, hutbe dinledikten sonra cemaatle birlikte Cuma namazını edâ eder. Ardından da öğlen namazını kılar. Müslümanlar birbirlerine Cuma vakti öncesi veya sonrası, en güzel ve en anlamlı Cuma mesajları, fotoğraflı Cuma mesajları, hadisli Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları ve dualı Cuma mesajları göndererek birbirlerini hatırlar. Sizler de en güzel Cuma mesajları için 18 Ağustos 2017 tarihinde hazırladığımız, ''En güzel Cuma mesajları ve duaları | Resimli Cuma Mesajları, FOTOĞRAFLI, HADİSLİ CUMA MESAJLARI'' başlıklı haberimize bakmanız yeterlidir... İşte en güzel Cuma mesajları...

Cuma, Müslümanlara mahsustur



Cuma namazı ve hutbe, size, başka işlerinizden daha faydalıdır.

Sual: Cuma gününün mübarek olması yalnız Müslümanlar için midir?

Cevap: Konu ile alakalı olarak Riyâd-un-nâsıhînde deniyor ki:

“Allahü teâlâ, Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma suresi sonundaki âyet-i kerimede mealen;

(Ey iman etmekle şereflenen kullarım! Cuma günü, öğle ezanı okunduğu zaman, hutbe dinlemek ve Cuma namazı kılmak için camiye koşunuz. Alışverişi bırakınız! Cuma namazı ve hutbe, size, başka işlerinizden daha faydalıdır. Cuma namazını kıldıktan sonra, camiden çıkar, dünya işlerinizi yapmak için dağılabilirsiniz. Allahü teâlâdan rızık bekleyerek çalışırsınız. Allahü teâlâyı çok hatırlayınız ki, kurtulabilesiniz!) buyuruldu.

Namazdan sonra, isteyen işine gider çalışır. İsteyen camide kalıp, namaz kılar, Kur’ân-ı kerim okur, dua ile meşgul olur. Namaz vakti alışveriş sahihtir, fakat, günahtır.”

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Sual: Cenazeyi taşırken, tabutun ne tarafından başlamalı ve ne şekilde taşımalıdır?

Cevap: Cenaze taşımakta önce ön tarafta, meyyitin sağ tarafı, sağ omuza alınıp, on adım taşınır. Sonra, arka sağ bacak tarafı sağ omuzda, on adım taşınır. Sonra meyyitin sol tarafına, yani arkadan bakıldığına göre, tabutun sağ tarafına geçip, sol omuzda, on adım önde, on adım arkada taşınır. Hepsi kırk adım eder. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Cenazeyi kırk adım taşıyanın kırk büyük günahı affolur.)

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Sual: Cuma günleri, ölenlerin ruhlarının toplandığı, kabir azabının durdurulduğu doğru mudur?

Cevap: Bu konuda Riyâd-un-nâsıhînde deniyor ki:

“Cuma günü, ruhlar toplanır ve birbirleri ile tanışırlar. Kabirler ziyaret edilir. Bugün kabir azapları durdurulur. Bazı âlimlere göre, müminin azabı artık başlamaz. Kâfirin cuma ve ramazanda yapılmamak üzere, kıyamete kadar sürer. Bugün ve gecesinde ölen müminler kabir azabı hiç görmez. Cehennem, cuma günü çok sıcak olmaz. Âdem aleyhisselam cuma günü yaratıldı, cuma günü cennetten çıkarıldı. Cennettekiler, Allahü teâlâyı cuma günleri göreceklerdir.”

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Sual: Tek olarak yalnız cuma günleri oruç tutulabilir mi?

Cevap: Yalnız cuma günleri oruç tutmak ve yalnız cuma geceleri teheccüd namazı kılmak mekruhtur.

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Sual: Abdest alırken ağza üç defa su vermenin hükmü nedir?

Cevap: Abdest alırken ağzı, ayrı ayrı su ile, üç kere yıkamaya Mazmaza denir ki sünnettir.

CUMA GÜNÜ SÜNNETLERİ NELERDİR?

Gusül abdesti

Temiz ve güzel elbiseler giymek

Güzel koku sürmek

Dişleri misvaklamak

Namaz vakti gelmeden önce cami de hazır cuma namazını beklemek

Kehf suresini okumak

Sürekli duâ etmek

Sürekli Peygambere salavat getirmek

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma günü 16 rekat namaz kılınır. Bunlar sırası ile şöyledir: Önce, Cumanın dört rekatlık ilk sünneti kılınır. Bu sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sonra, cami içinde ikinci ezan ve hutbe okunur. Hutbe okunduktan sonra, ikamet okunup, cemaat ile Cuma namazının iki rekatlık farzı kılınır. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, dört rekatlık son sünneti kılınır. Bunun kılınışı öğle namazının ilk sünneti gibidir. Bundan sonra, “Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya” diye niyet ederek, öğle namazının farzı gibi zuhr-i ahir denilen bir namaz kılınır. Sonra da, sabah namazının sünneti gibi iki rekat vaktin sünneti kılınır. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbihler okunup, dua edilir.



En güzel Cuma mesajları

Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır.

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur.

Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, “Selam size, bugün Cumadır” derler.

Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir.

Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.

Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur.) [Taberani]

(Cuma günü sabah namazından önce, “Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur.) [İbni Sünni]

[Böyle büyük mükafat verilebilmesi için, o kişinin, düzgün itikada sahip olması, kul hakkını, kazaya kalan farzlarını ödemesi ve haramlardan vazgeçmesi şarttır.]

(Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehit olur, kabir azabından kurtulur.) [Ebu Nuaym]

(Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur.) [Tirmizi]

(Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]

(Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir.) [İsfehani]



EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.

Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duamı sana emanet ederim.

Allahim beni af eyle, her derdimi def eyle, rizkimizi bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabini muktedir eyle

Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah'ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim Seni bugün de dua edenIerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan Yaradana sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar…

Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.

Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz Aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar.