Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV'de gösterime girecek Çukur dizisinin 1. bölümünün fragmanı yayınlandı. Peki Çukur dizisi ne zaman başlayacak? Uzun süredir merak edilen Çukur dizisi bu akşam beyaz perdede gösterime giriyor. Perihan Savaş, Mustafa Üstündağ, Aras Bulut İynemli, Öner Erkan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Dilan Çelik Deniz, Ercan Kesal, Nebil Sayın, Kubilay Aka gibi isimlerin rol aldığı Çukur dizisi, mahalle kültürünün yaşandığı bir kesit olarak karşımıza çıkıyor. 28 yıl sonra "Çukur" için setlere dönen ve ilk kez bir dizide rol alan Bülent Ersoy, konuk oyuncu olarak dizide rol alacak. Ay Yapım imzalı Çukur dizisinde çiftin Kız Kulesi’nden Paris’e uzanan romantik yolculuğu ekrana gelmesi herkes tarafından merakla bekleniyor. Fragmanı izleyenler; Çukur dizisinin konusu ne? diye sormaya başladı. İstanbul'un en belalı mahallelerinden Çukur'u yöneten Koçova ailesinin en önemli kuralı uyuşturucu... Aile, mahallede uyuşturucu ticaretine ve içilmesine asla izin vermez. Ancak mahalleye gözünü dikmiş ve bu yasağı delmeye çalışan bir grubun ortaya çıkması işleri daha da kızıştırır. Koçovalıların küçük oğlu Yamaç (Aras Bulut İynemli) seneler önce yeni bir hayat kurmak için bırakıp gittiği Çukur'a döner ve bu çetenin karşısına çıkar. İşler bu andan itibaen seyrine doyum olmayacak bir konuya dönüşür. Günümüz gençlerinin vebası ailelerin çilesi olan uyuşturucuya savaş içeren Çukur, birçok kesimce merakla bekleniyor. Peki Çukur dizisi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Çukur dizisi ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar...

ÇUKUR'UN KONUSU NE?

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Çukur'un 1. Bölümünde; İdris Koçovalı’nın kendi elleriyle kurduğu Çukur, İstanbul’un kalbi, hatta ta kendisidir! Bu mahallede, yaşayanları tehdit edecek tehlikelere yer yoktur. Gündüzleri kimyager olarak çalışan, geceleri ise müzisyen kimliğiyle sahnenin tozunu attıran Yamaç, yıllar önce bir sebepten ötürü bu mahalleden kaçmıştır. Genç adamın hayatı, tıpkı kendisi gibi deli dolu bir karaktere sahip olan Sena ile yollarının kesişmesiyle tamamen değişir. İkili tutkulu bir aşkın içine sürüklenirken, Çukur ise Vartolu’nun gelişiyle yakında patlayacak bir fırtınanın eşiğine gelir. Bu fırtına, Yamaç’ı da Çukur’a ve uzun zaman önce terk ettiği geçmişine sürükleyecektir. Zaten eninde sonunda herkes bir gün Çukur’a geri dönecektir.

DİVA BÜLENT ERSOY GÖZ KAMAŞTIRACAK

İlk bölümün sürprizi ise tam 28 yıl sonra "Çukur" için setlere dönen ve ilk kez bir dizide rol alan Bülent Ersoy. Konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkıp Ercan Kesal'ın canlandırdığı İdris Koçovalı ile fasıl yapacak olan sanatçı sadece oyunculuğuyla değil, takılarıyla da göz kamaştıracak. Ersoy fasıl sahnesinde, 8 milyon TL değerindeki elmas takılarıyla boy gösterecek.

ÇUKUR 1. BÖLÜM FRAGMAN

Senaryosunu Gökhan Horzum’un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor. Çukur’un dün sosyal medyada yayınlanan ilk tanıtım afişleri de merak uyandıran, çarpıcı görsel dili ile çok konuşuldu.

ÇUKUR OYUNCU KADROSU

Büyük merak ve heyecanla beklenen Çukur dizisinin oyuncu kadrosu da merak edilen konular arasında. İşte Çukur'un zengin oyuncu kadrosu...

Aras Bulut İynemli (Yamaç Koçovalı karakteri)

Koçovalı ailesinin gündüzleri kimyager, geceleri müzisyen küçük oğlu. Çukur’dan yıllar önce ayrılsa da ailesini ve Çukur’u korumak için mahalleye geri döner. Bu hareketi hem kendi hayatını hem de sevdiklerinin hayatını alt üst eder.



Dilan Çiçek Deniz (Sena Koçovalı karakteri)

Yamaç’ın büyük aşkı; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek ve güzel bir genç kadın. Yamaç’la ortak bir hayatın hayallerini kurarken, Koçovalı ailesi karşısında bu hayallerini başka bir bahara saklamak zorunda kalır.





Ercan Kesal (İdris Koçovalı karakteri)

Koçovalı ailesinin reisi ve tüm Çukur mahallesini yöneten, kudretli ve cömert bir adam. Saldırıya uğrayan ailesini ve Çukur’u ayakta tutabilmek için hayatının en büyük mücadelesini verecektir.





Perihan Savaş (Sultan Koçovalı karakteri)

İdris’in eşi, Koçovalı ailesinin bel kemiği, sözü kanun olarak kabul edilen bir kadın. Hayatını kocasına ve çocuklarına adayan Sultan, tüm güçlükler karşısında ailesini bir arada tutmak için elinden geleni yapar.





Mustafa Üstündağ (Kahraman Koçovalı karakteri)

Koçovalı ailesinde İdris’in veliaht olarak yetiştirdiği, ailenin ikinci büyük oğlu olan Kahraman, ağabeyi de hapiste olduğu için aile işlerinin başına geçer. Lider özellikleriyle konumunu garantileyen Kahraman, babası kadar stratejik düşünemese de söz konusu icraat olunca son derece başarılıdır.





Öner Erkan (Selim Koçovalı karakteri)

İdris’in üçüncü oğlu, Yamaç’ın ise en küçük ağabeyi. Ailenin eğlence sektöründeki işlerini yönetmesine rağmen babasının değerlerinin hiçbirini benimsemediği için onun gözünde bir hayal kırıklığından öteye geçemez.





Erkan Kolçak Köstendil (Vartolu karakteri)

Doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Çukur’a intikam almak için geri dönen, acımasız bir mafya lideri. Yıllar sonra Çukur’a geri dönen Vartolu, kimsenin bilmediği planlarını uygulamaya son derece kararlıdır.





Rıza Kocaoğlu (Aliço karakteri)

İdris’in sokaktaki gözü kulağı. Çöp toplayarak geçimini sağlıyor. Daha iyi şartlara sahip olabilirken kendisi bu hayatı seçmiş. Askerde büyük bir travma yaşamıştır. İnsanlardan uzak olmak istiyor. Müthiş bir sayısal zekası vardır.





Nebil Sayın (Muhittin karakteri)

Mahallenin berberi. Racon bilir, delikanlıdır. Çukur’un suç dünyasına bulaşmamış, insanlara zarar vermekten çekindiği için o işlerden uzak durmuştur. Tabiatında şiddet yoktur.



Kubilay Aka (Celasun karakteri)

Çukur’un dışına hiç çıkmamış, yakışıklı ve öfkeli bir delikanlıdır. Gençliği ve toyluğu ile öfkesi birleşince yanlış yollara sapar. Düzene karşı olan Celasun, asi davranışlarıyla hayatını zora sokar.