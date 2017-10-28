Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca üniversite öğrencisinin başvuru yaptığı KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Özellikle şehir dışında okuyan ve burs almak isteyen öğrenciler KYK burs sonuçlarını merak etmeye başladı. Peki bu sene üniversite öğrencileri Kredi Yurtlar kurumu (KYK) burs ve geri ödemeli kredi başvuru sonuçlarını ne zaman öğrenecek? İşte KYK burs sonuçları ile ilgili merak ettikleriniz.

2017 KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2017 - 2018 eğitim öğretim dönemi içinde KYK burs başvurusu yapan öğrenciler gözünü sonuçlara çevirdi. KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında resmi bilgi verilmemesi sebebiyle sonuçların ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Fakat KYK burs sonuçları, geçtiğimiz seneye göre 2 hafta içerisinde yani Kasım ayında açıklanacak ve öğrenciler burs hakkı kazanıp kazanmadığını görüntüleyebilecekler. Kredi Yurtlar Kurumu burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştıran milyonlarca üniversiteli, bir yandan da sonuçları nereden öğrenebileceğini merak ediyor.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KYK burs sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun internet sitesi (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) üzerinden duyurulacak ve sonuçları görüntülemek isteyen öğrenciler T.C. Kimlik Numarası yazarak burs kazanıp kazanmadığını öğrenebilecek.

KYK BURSLARI OCAK 2018'DE ÖDENMEYE BAŞLANACAK

Üniversite öğrencileri için burs ile kredi başvurularının ekimde başlayacağı bildirilen açıklamada, 11 devlet kurumundan gelen bilgiler doğrultusunda burs ve kredi kazananlara Ocak 2018'den itibaren ödeme yapılacağı kaydedildi.

KYK BURSLARI NASIL KESİLİR?

(-) Bir öğrencinin disiplin suçu işlemesi ve bunu tekrarlaması sonrasında okul ile ilişiği kesildiği durumlarda KYK bursu da kesilmektedir.

(-) Bir öğrencinin okulu bırakması sonucu KYK bursu kesilmektedir. Örneğin 2 dönem üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencinin 2. Dönem itibariyle Kredi Yurtlar Kurumu ( KYK ) bursu kesilmektedir.

(-) 2 yıl okuduktan sonra başka bir bölüme geçen ve 2 yıl da orada okuyun öğrencinin mezuniyetine 1 yıl kalsa dahi 4. Yılını doldurduğu için öğrenim kredisi ve KYK bursu kesilecektir.

(-) En önemlisi KYK bursunda başarı şartı söz konusudur. Bir öğrencinin 4 ve daha fazla başarısız dersi olduğu durumlarda KYK bursu kalan ders sayısı 3’ e düşene kadar kesilmektedir. Yine her üniversitenin kendi belirlemiş olduğu not ortalamasının altına düşmeniz halinde de bursunuz kesilir. (Örneğin 1.80 veya 2.00 ortalama altı gibi)

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2018 yılı itibariyle KYK bursunun 425 TL'den 470 lira olduğu bildirildi. Bununla birlikte Erdoğan, "Ayrıca geçen yıl 285 yurtlardaki beslenme yardımı ise 330 liraya çıkartıldı" açıkladı.