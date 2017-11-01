Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşikta Monaco maçı Az Tv, İdman Tv şifresiz izle ile ilgili aradığınız link bu haberde. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, Ligue 1'in dev ekibi Monaco ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Peki Beşikta Monaco maçı Az Tv, İdman Tv şifresiz izlenebilecek mi? Porto'yu deplasmanda 3-1, RP Leipzig'i Vodafone Park'ta 2-0 ve Monaco'yu yine deplasmanda 2-1 yenen Kara Kartal, topladığı 9 puanla hem grubu lider olarak bitirmek istiyor hem de bir üst tura çıkmayı garantilemek istiyor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olan Beşiktaş-Monaco maçı Tivibu Spor 2 ekranlarından şifreli olarak yayınlanıyor. Peki Beşikta Monaco maçı Az Tv, İdman Tv şifresiz izlenebilecek mi? İşte Beşiktaş Monaco maçı Az TV, İdman Tv şifresiz canlı izle ile ilgili detaylar...

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Güneş, öğrencisini kadroya almayacağını söyledi

Kara Kartal’da Monaco maçı öncesi sıcak saatler yaşandı. Her şey normal akışındaydı aslında. Teknik direktör Şenol Güneş’in basın toplantısındaki bir açıklaması tesislerde hareketliliğe sebep oldu. Olayın 1 numarasında geçen hafta hakeme küfür ettiği için PFDK’dan 6 maç ceza alan Caner Erkin vardı. Şenol Güneş, Monaco maçının kadrosuna Caner Erkin’le beraber, Mustafa ve Orkan’ı almayacağını açıkladı. Güneş sorular üzerine Caner’le ilgili tasarrufunun 1 maçlık olduğunu söyledi. Bu olay sonrasında kadroda olmadığını öğrenen Caner Erkin’in moralinin bozulduğu ve idmana çıkmadan eşyalarını toplayıp tesislerden ayrıldığı öğrenildi.

İnce gönderme

Bu arada Şenol Güneş, Monaco maçının önemini ve taktik planlarını anlattı. İlk 3 maçın test maçı olduğunu ve testleri iyi geçtiklerini vurgulayan Güneş, Monaco sınavı için “Zor bir maç olacak. Grupta en iyi oyuncuları olan ve favori görülen bir takım Monaco. Önce kazanmayı en kötü ihtimalle beraberlikle ayrılmayı düşünmeliyiz. İyi kapanıp hızlı çıkan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Sabırlı olmalıyız. Riskleri ne zaman nasıl alacağımızı oyun içerisinde göreceğiz. Yeri geldiği zaman savunma, yeri geldiği zaman hücum yapacağız” diye konuştu. Finali ise basın toplantısının sonunda yapan Güneş, maçın önemi konusunda Dünya Kupası üçüncülüğünü örnek gösterip “Dünya Kupası’na gitmemizden rahatsız olanlar dönerken bizi karşıladı” diyerek ince gönderme yaptı.

AZ TV yayın akışı

22.02.2017

8:00 "Xəbərlər"

8:30 "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

11:00 "Xəbərlər"

11:30 Bədii film: "Fərsizin gündəliyi-2"

13:00 "Hərb tariximizdən"

13:30 "Təmas nöqtəsi"

14:00 "Xəbərlər"

14:30 "Günün nəbzi"

15:10 Cizgi filmləri

15:30 "Sağlam olaq"

16:30 "Müasir Azərbaycan gənci"

17:00 "Xəbərlər"

17:30 "Musiqi mozaikası"

18:00 "Xəbərlər" (rus dilində)

18:30 Televiziya filmi

19:00 "Region xəbərləri"

19:30 "Musiqi dəqiqələri"

20:00 "Xəbərlər"

20:50 "Günün nəbzi"

21:30 "Elm və innovasiya"

22:15 Televiziya filmi

23:00 "Xəbərlər"

2:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

2:15 "Elm və innovasiya"

3:00 "Günün nəbzi"

3:40 "Görüş yeri"

5:00 "Xəbərlər"

5:50 "Müasir Azərbaycan gənci"

6:20 Televiziya filmi

7:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

7:15 "Xalq təranələri"

Nasıl netten izleyebilirim?

Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

22.02.2017

08:00 İdman xəbər

08:20 Bakı 2015.Avropa oyunları

10:00 Futbol.Çempionlar liqası.”Mançester Siti” – “Monako”

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Bayer” – “Atletiko” M

14:00 Avrofutbol

15:00 İdman xəbər

15:20 Voleybol.Çempionlar liqası.”Çemik Polis” – “Telekom”

17:00 İspaniya çempionatının icmalı

18:00 İdman xəbər

18:20 Almaniya çempionatının icmalı (yeni)

19:30 Avropadan futbol (canlı)

20:30 Arena.Trabzonsporun yeni stadionu (yeni)

21:00 İdman xəbər

21:45 Futbol.İspaniya çempionatı.”Valensiya” – “Real” M (canlı)

23:45 Futbol.Çempionlar liqası.”Sevilya” – “Lester” (canlı)

02:00 İdman xəbər

02:20 Futbol dahiləri

02:00 “Kotv klassik”.Telejurnal

03:00 İdman xəbər

03:00 İdman xəbər

03:20 Futbol.İngiltərə çempionatı.“Lester” - ”Mançester Yunayted”

05:00 “Kotv klassik”.Telejurnal

06:00 Futbol.Almaniya çempionatı.”Borussiya” D – “Leypsiq

08:00 İdman xəbər

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Arena Sport 1 HD (cro)



Arena Sport 2 HD (serbia)



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beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)



BT Sport Extra Red Button



OTE Sport 7 HD



Sky Sport 8 (Germany)



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