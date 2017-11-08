Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş Ertuğrul dizisinin 94. bölümü merak konusu oldu. İki düşman arasında kalan Diriliş Ertuğrul'un kurtulma planı işleyecek mi? 94. bölümde Diriliş Ertuğrul, yine sevenlerini televizyon karşısına kilitleyecek. Nefesleri kesecek Diriliş Ertuğlul 94. bölüm fragmanı, ve full özeti bu haberde yer alıyor. İşte Diriliş Ertuğrul 94. bölüm ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Köle tüccarı Simko’nun elinde esir olan Ertuğrul, Pitho ve diğer kölelerle birlik olup Simko’nun elinden kurtulmayı başarmıştır. Bu sırada Ares’in Hanlı Pazara gelen kervanları yağmalaması için görevlendirdiği eşkıya başı Mihalis de tesadüfen Simko ve Ertuğrul arasındaki kovalamacaya şahit olmuş ve durumu Ares’e bildirmiştir. Uzun bir kovalamacadan sonra Simko ve adamları, Ertuğrul ve kölelerin önünü kesmiş, Ertuğrul tam Simko ve adamlarını alt edecekken eşkıya başı Mihalis de adamlarıyla baskın yapmıştır. Şimdi iki düşman arasında sıkışan Ertuğrul ne yapacak? Onları bertaraf edip obasına varabilecek mi?

Diğer taraftan Kayı obası karışmış, Dündar’ın Hanlı Pazar’ı satıp Gündoğdu ve Sungur Tekin’in yanına göçme kararı obada infial yaşatmıştı. Bu karara karşı gelen Artuk Bey de Dündar’ın töreye karşı geldiğini, bu durumda beyliğinin meşru sayılamayacağını söyleyip beyliğe aday olmuştu. Bundan sonra Kayı obasında olaylar nasıl gelişecek? Yeniden beylik toyu yapılacak mı? Yoksa Dündar’ın kararına uyulup Hanlı Pazar satılacak ve göç mü edilecek?

Ertuğrul’un yaşadığını öğrenen Ares’in bundan sonraki planı ne olacak? Ertuğrul obaya varmadan öldürebilecek mi?

Dündar’ı Hanlı Pazar’ı satması ve göç etmesi için teşvik eden Emir Saadeddin, Hanlı Pazar’ı alması için de Bahadır Bey’e bir sandık altın vermişti. Emir Saadeddin bu emeline ulaşabilecek mi? Bahadır Bey, Hanlı Pazar’ı da satın alıp Çavdar beyliğini ele geçirebilecek mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 93. SON BÖLÜM DE NELER OLMUŞTU?

Köle tüccarı Simko'nun elinde esir olan Ertuğrul, Pitho ve diğer kölelerle birlik olup Simko'nun elinden kurtulmayı başarmıştır. Bu sırada Ares'in Hanlı Pazara gelen kervanları yağmalaması için görevlendirdiği eşkıya başı Mihalis de tesadüfen Simko ve Ertuğrul arasındaki kovalamacaya şahit olmuş ve durumu Ares'e bildirmiştir. Uzun bir kovalamacadan sonra Simko ve adamları, Ertuğrul ve kölelerin önünü kesmiş, Ertuğrul tam Simko ve adamlarını alt edecekken eşkıya başı Mihalis de adamlarıyla baskın yapmıştır. Şimdi iki düşman arasında sıkışan Ertuğrul ne yapacak? Onları bertaraf edip obasına varabilecek mi?

Diğer taraftan Kayı obası karışmış, Dündar'ın Hanlı Pazar'ı satıp Gündoğdu ve Sungur Tekin'in yanına göçme kararı obada infial yaşatmıştı. Bu karara karşı gelen Artuk Bey de Dündar'ın töreye karşı geldiğini, bu durumda beyliğinin meşru sayılamayacağını söyleyip beyliğe aday olmuştu. Bundan sonra Kayı obasında olaylar nasıl gelişecek? Yeniden beylik toyu yapılacak mı? Yoksa Dündar'ın kararına uyulup Hanlı Pazar satılacak ve göç mü?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 4.SEZON OYUNCULARI

Yeni sezonda da yepyeni mekanlar, birbirinden çarpıcı karakterler ve haftalık bir dizide görmeye alışık olunmayan savaş-aksiyon sahneleriyle izleyiciyle buluşacak olan Diriliş Ertuğrul Dizisi’nin oyuncu kadrosuna da yeni isimler katıldı.

İşte o oyuncular ve karakterleri;

Aslıhan Güner - Karaca Hatun

Orhan Kılıç - Atsız

Gürbey İleri - Sancar

Ertuğrul Postoğlu - Bahadır Bey

Sera Tokdemir - Marya

Arda Öziri - Göktuğ

Levent Sülün - Simko

Alper Atak - Antheus